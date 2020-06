Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69d72f84-1ea7-4475-9775-1838eb5d13ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Aquincumi Múzeum rendhagyó módon, élőben közvetítette, ahogy munkatársai feltárnak egy legalább 1700 éves kősírládát. Az érintetlen sírban találtak is valamit. ","shortLead":"Az Aquincumi Múzeum rendhagyó módon, élőben közvetítette, ahogy munkatársai feltárnak egy legalább 1700 éves...","id":"20200605_Kiastak_egy_1700_eves_halottat_a_Becsi_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69d72f84-1ea7-4475-9775-1838eb5d13ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714348f4-8a6d-4fa9-88c8-c0d8bc9ba6ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_Kiastak_egy_1700_eves_halottat_a_Becsi_uton","timestamp":"2020. június. 05. 15:57","title":"Kiástak egy 1700 éves halottat a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának építésénél is.","shortLead":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának...","id":"202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de818c7-6009-4d76-8f83-661716551c13","keywords":null,"link":"/360/202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","timestamp":"2020. június. 04. 15:30","title":"Újabb villanyszereléssel is foglalkozó cégbe szállt be a Market Zrt. alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy dobásnak szánt új vígjátéksorozatát és az HBO könnyedebb műfajú alkotásainak első hírnökét. ","shortLead":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy...","id":"20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf61a688-a718-4a18-8b5a-6a4aac73e6d1","keywords":null,"link":"/360/20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","timestamp":"2020. június. 04. 17:00","title":"Stream360: Miért nem vicces az Űrhadosztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbenchen fedezték fel a OnePlus AC2003 modellszámú telefont, ami valószínűleg a gyártó nagyon várt újdonsága, vagy legalábbis az egyik középkategóriás telefonja lehet.","shortLead":"A Geekbenchen fedezték fel a OnePlus AC2003 modellszámú telefont, ami valószínűleg a gyártó nagyon várt újdonsága, vagy...","id":"20200605_kozepkategorias_oneplus_telefon_geekbench","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84549c-c49e-4f82-a9e6-d76ceb4c9598","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_kozepkategorias_oneplus_telefon_geekbench","timestamp":"2020. június. 05. 09:38","title":"Rejtélyes OnePlus telefon pontszáma került fel a netre, elindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76322554-3f8f-4254-89e3-b56239729392","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgárháborús vezető a rabszolgatartás megtestesítője, bár ő maga ellenezte azt.","shortLead":"A polgárháborús vezető a rabszolgatartás megtestesítője, bár ő maga ellenezte azt.","id":"20200605_Lee_tabornok_szobrat_is_eltuntetik_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76322554-3f8f-4254-89e3-b56239729392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5240934b-b4fd-4321-b6ff-b5dae439b31b","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_Lee_tabornok_szobrat_is_eltuntetik_Amerikaban","timestamp":"2020. június. 05. 08:01","title":"Lee tábornok szobrát is eltüntetik Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt hónapok felgyorsították azt a digitalizációs folyamatot, melynek során az emberek a hagyományos fizetési megoldások felől a digitális innovációk felé fordulnak. Ebben a bankkártyánknak is kiemelt szerepe van, de egyre több olyan új szolgáltatás is megjelenik a piacon, amely gyors, kényelmes és biztonságos, de ami a legfontosabb, nem feltétlenül igénylik a kártya fizikai jelenlétét. Interjúnkban Eölyüs Endrét, a Mastercard Magyarország igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt hónapok felgyorsították azt a digitalizációs folyamatot, melynek során az emberek a hagyományos fizetési...","id":"20200605_Egy_kartya_szamtalan_uj_lehetoseg_palyazat_indul_uj_penzkuldo_szolgaltatasok_fejlesztesere_Mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44cf392-77d5-44cd-9fff-0ea06d1208a5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200605_Egy_kartya_szamtalan_uj_lehetoseg_palyazat_indul_uj_penzkuldo_szolgaltatasok_fejlesztesere_Mastercard","timestamp":"2020. június. 05. 18:30","title":"Egy kártya, számtalan lehetőség: pályázat indul új pénzküldő szolgáltatások fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már a Windows Update részeként érkezik meg a számítógépekre.","shortLead":"Ígéretének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már...","id":"20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d776fbf8-ec25-43e5-8091-e617f163d070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 11:33","title":"Hamarosan mindenkihez megérkezik a Microsoft új, gyorsabb, kezesebb böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi kis idő múlva saját tanulmányt adott ki, amely a kutatók szerint számelméleti előrelépés.","shortLead":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi...","id":"20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb483d8-5d2b-4645-869d-12b748ae4220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","timestamp":"2020. június. 05. 08:03","title":"Egy gyilkosságért 25 évet kapott férfi a magánzárkába kerülve matematikai mérföldkövet ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]