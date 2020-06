Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai tanácsokat és évente 12 stratégiai tanulmányt állítanak elő. ","shortLead":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai...","id":"20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a50f4-f155-4e77-8c11-79d9d4541206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","timestamp":"2020. június. 04. 11:18","title":"Több mint 9 milliárdért ad tanácsokat a Századvég Palkovicséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7c6140-f9fc-489d-b2a5-64528ac275e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 35 éves Lada 1500s olyan példány volt, amit kár lett volna veszni hagyni.","shortLead":"A 35 éves Lada 1500s olyan példány volt, amit kár lett volna veszni hagyni.","id":"20200605_Megmentettek_a_91_eves_bacsi_Ladajat_ami_osszetortek_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7c6140-f9fc-489d-b2a5-64528ac275e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b669656a-e1e2-497f-87eb-639fb46a8d64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_Megmentettek_a_91_eves_bacsi_Ladajat_ami_osszetortek_Szombathelyen","timestamp":"2020. június. 05. 11:42","title":"Megmentették a 91 éves bácsi Ladáját, amit összetörtek Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","shortLead":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","id":"20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce322dff-e0bc-4225-8da1-0151d59a47f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","timestamp":"2020. június. 05. 11:34","title":"444: G. Fodor megbukott, átszervezik a Századvéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják maguknak az opciót. Az új előfizetők pedig 100 GB-nyi extra netet aktiválhatnak maguknak ingyen.","shortLead":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják...","id":"20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c921b-7a9b-4b03-abcb-81157981edcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","timestamp":"2020. június. 04. 08:03","title":"Sok telenorosnak megduplázzák a mobilnetét – lesznek, akik 100 GB-nyi extrát kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","shortLead":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","id":"20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30740cb0-aa28-488d-bc9c-c53aa5622c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","timestamp":"2020. június. 03. 20:25","title":"Saját pénzükön nyaraltatnak rászoruló gyerekeket a budapesti strandok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","shortLead":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","id":"20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d7c195-2902-46e0-ab4e-c12fb7a16c1c","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","timestamp":"2020. június. 04. 08:39","title":"Trumpot dicsérte a Nirvana volt basszusgitárosa, lett is belőle cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a nyár végén érkező Note20+ is megkapja a Samsung 108 megapixeles szenzorát, de lesz némi változás a Galaxy S20 Ultrához képest.","shortLead":"A jelek szerint a nyár végén érkező Note20+ is megkapja a Samsung 108 megapixeles szenzorát, de lesz némi változás...","id":"20200604_samsung_galaxy_note20_plus_kameraja_kiszivargott_informacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d028d22a-6dfc-4808-9a95-fdcd45f37271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_samsung_galaxy_note20_plus_kameraja_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. június. 04. 10:03","title":"Ütős kamera kerülhet a Samsung nyári csúcstelefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levelet tett közzé az Apple weboldalán a rasszizmusról a vállalatot vezető Tim Cook.","shortLead":"Nyílt levelet tett közzé az Apple weboldalán a rasszizmusról a vállalatot vezető Tim Cook.","id":"20200604_tim_cook_nyilt_level_george_floyd_rasszizmus_diszkriminacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ef7a59-67b6-43be-bab3-7f9e0dd8908c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_tim_cook_nyilt_level_george_floyd_rasszizmus_diszkriminacio","timestamp":"2020. június. 04. 16:03","title":"Rasszizmusról és \"mélyen gyökerező diszkriminációról\" ír nyílt levelében Tim Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]