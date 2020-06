Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan készíti fel kormány a kórházakat a koronavírus várható őszi második hullámára? – tette fel írásbeli kérdését az emberierőforrás-miniszternek a jobbikos Lukács László György, akinek Kásler Miklós helyett Rétvári Bence államtitkár írta meg a választ, bár a konkrétumokat kihagyta belőle.","shortLead":"Hogyan készíti fel kormány a kórházakat a koronavírus várható őszi második hullámára? – tette fel írásbeli kérdését...","id":"20200604_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_egeszsegugy_felkeszules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec6d749-efdf-45da-92ae-639eadb39ecb","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_egeszsegugy_felkeszules","timestamp":"2020. június. 04. 18:42","title":"Konkrét válasz helyett inkább csak kioktatta Rétvári a kórházak felkészüléséről érdeklődő jobbikost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6307abc0-6c1b-4d5c-a351-f2fc0afaed0f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A mogiljevi Szent Sztaniszláv templomot rekonstruáljuák baráti segítségünkkel.","shortLead":"A mogiljevi Szent Sztaniszláv templomot rekonstruáljuák baráti segítségünkkel.","id":"20200605_szazmilliok_kulfoldi_magyar_papoknak_es_egy_belorusz_templomra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6307abc0-6c1b-4d5c-a351-f2fc0afaed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67be5d18-646e-45c5-bf2d-cf348c7f4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_szazmilliok_kulfoldi_magyar_papoknak_es_egy_belorusz_templomra","timestamp":"2020. június. 05. 09:26","title":"Százmilliók külföldi magyar papoknak és egy belorusz templomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fde60b-021e-47be-b537-4c6626271919","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kiderült, mi volt a menü egy Borealopelta markmitchelli utolsó vacsoráján. Páfrány.","shortLead":"Kiderült, mi volt a menü egy Borealopelta markmitchelli utolsó vacsoráján. Páfrány.","id":"20200604_Pafrany_dinoszaurusz_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fde60b-021e-47be-b537-4c6626271919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd203a1-31c6-4f5c-bb87-ce251c660ec6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Pafrany_dinoszaurusz_kutatas","timestamp":"2020. június. 04. 10:29","title":"Páfrányt evett a dinoszaurusz, mielőtt a folyóba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb kiterjedésű korallfehéredés sújtotta idén márciusban az ausztrál Nagy-korallzátonyt – közölték kutatók, hangsúlyozva, hogy öt éven belül ez volt immár a harmadik tömeges korallfehéredés a zátonyrendszer térségében.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb kiterjedésű korallfehéredés sújtotta idén márciusban az ausztrál Nagy-korallzátonyt – közölték...","id":"20200604_korallzatony_korallfeheredes_nagy_korallzatony_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1640dd7-f622-4c43-8296-23d1a8de4a5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_korallzatony_korallfeheredes_nagy_korallzatony_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. június. 04. 18:03","title":"Egyre súlyosabb a helyzet a Nagy-korallzátonyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2bbb52-1290-4bca-9b9d-c6ddd8022311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már magától értetődően emlékezünk a csenddel, de ezt is ki kellett találni.","shortLead":"Ma már magától értetődően emlékezünk a csenddel, de ezt is ki kellett találni.","id":"20200604_Honnan_ered_az_egy_perc_nema_csend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2bbb52-1290-4bca-9b9d-c6ddd8022311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b7155-61bf-4025-a45b-9b58e664a672","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Honnan_ered_az_egy_perc_nema_csend","timestamp":"2020. június. 04. 16:00","title":"Honnan ered az egy perc néma csend?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő tagjai a társadalomnak, akiknek nem ugrik görcsbe a gyomra, ha leinti a rendőr – magyarázza Atiba Madyun washingtoni politikai aktivista, a Party Politics US alapító-elnöke, miért épp most okozott robbanást a fekete közösség elleni rendőri erőszak. Bár nem sértődött meg Joe Bidenre, a demokrata párttal is vannak gondjai a \"2020 rohadtul számít\" kampány kezdeményezőjének.","shortLead":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő...","id":"20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d7c79-e75e-4fa4-85cc-26f99d3c341a","keywords":null,"link":"/360/20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 04. 13:00","title":"\"Fehér bajtársai azt hazudták: nagyapámnak a majoméhoz hasonló farka van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fdacc-73d8-4398-94dc-e00c24743529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen a 4-es sorozat legsportosabb modelljéről sem hiányozhat a hatalmas hűtőrács.","shortLead":"Természetesen a 4-es sorozat legsportosabb modelljéről sem hiányozhat a hatalmas hűtőrács.","id":"20200605_kemfotokon_az_alcazas_nelkuli_uj_bmw_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84fdacc-73d8-4398-94dc-e00c24743529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b570a29-c018-444c-9b40-bccb240d8d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_kemfotokon_az_alcazas_nelkuli_uj_bmw_m4","timestamp":"2020. június. 05. 07:59","title":"Kémfotókon az álcázás nélküli új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","shortLead":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","id":"20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f7a38-ff81-462b-ba64-ec32411727a6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","timestamp":"2020. június. 04. 12:08","title":"Tele van a világsajtó a 10 ezer néző előtt megrendezett Magyar Kupa-döntővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]