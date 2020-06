Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Amerikában bejött a nyitás: kétmillió ember már talált munkát
Az emberek viszont többet dolgoznak kevesebb pénzért. 200 lóerős motort kapott a megújult Toyota Hilux
A világszerte népszerű pickup aktuális generációja 5 évvel a bemutatkozása után egy komolyabb ráncfelvarráson esett át. át.","id":"20200604_200_loeros_motort_kapott_a_megujult_toyota_hilux","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f33c1b-3364-4f22-a86f-8c47561e83bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848d0c18-b6e7-44ab-b9f6-e2f597e12761","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_200_loeros_motort_kapott_a_megujult_toyota_hilux","timestamp":"2020. június. 04. 09:21","title":"200 lóerős motort kapott a megújult Toyota Hilux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A szociális Elballaghatnak a diákok, kedvező a járványügyi helyzet
A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Németországban kényszeríthetett prostitúcióra magyar lányokat egy sarkadi banda
Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában. Egyik pillanatról a másikra leváltották a fideszes médiaholding egyik főszerkesztőjét
Uri Mariann munkatársait a Media1.hu szerint sokkolta az események gyorsasága, és hogy kollégájuknak távoznia kell. főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb kiterjedésű korallfehéredés sújtotta idén márciusban az ausztrál Nagy-korallzátonyt – közölték kutatók, hangsúlyozva, hogy öt éven belül ez volt immár a harmadik tömeges korallfehéredés a zátonyrendszer térségében.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb kiterjedésű korallfehéredés sújtotta idén márciusban az ausztrál Nagy-korallzátonyt – Egyre súlyosabb a helyzet a Nagy-korallzátonyon
Az eddigi legnagyobb kiterjedésű korallfehéredés sújtotta idén márciusban az ausztrál Nagy-korallzátonyt – közölték kutatók, hangsúlyozva, hogy öt éven belül ez volt immár a harmadik tömeges korallfehéredés a zátonyrendszer térségében. Kásler tételesen felsorolta, kik kapják a bruttó 500 ezret
A járvány alatt végzett munkájukat ismerik el a pénzzel sokaknak, a honvédség sem marad ki. ezelőtt ellenük küldött biztonságiak költségeit. Ez lehet az utolsó itthoni per a lerombolt ökogazdaság és az állam között.","shortLead":"Első fokon úgy döntött a bíróság, hogy nem kell kifizetnie a kishantosiaknak az évekkel ezelőtt ellenük küldött...","id":"20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9863069-626d-45ab-93a1-4c965d03c742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab117e8-6071-46b6-b24d-3c0ea6ee2728","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","timestamp":"2020. június. 05. 10:46","title":"Az utolsó perükben is nyerésre állnak a kishantosiak az állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]