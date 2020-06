Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól, és úgy tűnik, Hamburg lehet a következő renitens.","shortLead":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól...","id":"20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b54d00-9096-4be5-9260-15ee18d36516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","timestamp":"2020. június. 06. 16:03","title":"München után Hamburg is kidobhatja a Windowst és az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","shortLead":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","id":"20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213bc641-4886-4f68-9416-7fe89c188524","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","timestamp":"2020. június. 07. 11:12","title":"Jégesővel, viharos széllel kísért, meleg, nyári idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első cégek már csukják is be a gyárakat – írja a Handelsblatt, a német üzleti körök lapja.","shortLead":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első...","id":"20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c968143-ea03-4e19-8564-fa026a4d32fd","keywords":null,"link":"/360/20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","timestamp":"2020. június. 08. 07:30","title":"Handelsblatt: Autógyárak mehetnek tönkre Európa-szerte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak, aki egy szelvénnyel játszik.","shortLead":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak...","id":"20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d0304c-4c56-4eb9-bfb3-246b9d4de71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","timestamp":"2020. június. 07. 17:21","title":"Egészen valószínűtlen számok jöttek ki a hatoslottó sorsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","shortLead":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","id":"20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538906ec-5ab7-4200-9115-81d6cca62530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","timestamp":"2020. június. 07. 09:40","title":"Sokmilliós lopott autókkal bukott le két román sofőr a határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df5ab5-c670-4b39-85fd-331c528e6958","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Sandra Blandot 2015 júliusában megállította egy fehér bőrű, 30 éves rendőrbiztos. Kettejük szerencsétlen találkozásának tanulságairól számol be legújabb könyvében Malcolm Gladwell. Részlet.","shortLead":"Sandra Blandot 2015 júliusában megállította egy fehér bőrű, 30 éves rendőrbiztos. Kettejük szerencsétlen találkozásának...","id":"20200607_Hogyan_vezetett_egy_afroamerikai_no_halalahoz_egy_elmaradt_indexeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40df5ab5-c670-4b39-85fd-331c528e6958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c53a522-7ba8-46cd-95c5-bccd343ce385","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200607_Hogyan_vezetett_egy_afroamerikai_no_halalahoz_egy_elmaradt_indexeles","timestamp":"2020. június. 07. 19:15","title":"Hogyan vezetett egy afroamerikai nő halálához egy elmaradt indexelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

\r

","shortLead":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

\r

","id":"20200607_Sorra_jelennek_meg_a_bocsanatkeresek_az_amerikai_lapokban_a_tuntetesekrol_megjelent_velemenycikkek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d95d814-22b0-4afb-a41c-854557a13d89","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Sorra_jelennek_meg_a_bocsanatkeresek_az_amerikai_lapokban_a_tuntetesekrol_megjelent_velemenycikkek_miatt","timestamp":"2020. június. 07. 08:21","title":"Sorra jelennek meg a bocsánatkérések az amerikai lapokban a tüntetésekről megjelent véleménycikkek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","shortLead":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","id":"20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbd8e83-df96-401d-80b1-154ca72e5d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","timestamp":"2020. június. 06. 16:41","title":"30 fok körüli meleg is lehet holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]