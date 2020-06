Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos, hogy a halgazdálkodás és a halászat fenntartható kereteken belül történjen.","shortLead":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos...","id":"20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f1c557-8bce-4fb8-9f16-2bc03c87d3d4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","timestamp":"2020. június. 08. 15:22","title":"Még mindig túl sokat halászunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter az állami rádióban beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy a daganatos betegeket ellátták a járvány idején.","shortLead":"A miniszter az állami rádióban beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy a daganatos betegeket ellátták a járvány idején.","id":"20200607_Kasler_lehet_hogy_nem_volt_emlorakszures_de_ennek_nincs_kovetkezmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022cfa53-2037-4259-aae3-4e82d6a253de","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Kasler_lehet_hogy_nem_volt_emlorakszures_de_ennek_nincs_kovetkezmenye","timestamp":"2020. június. 07. 16:35","title":"Kásler: Lehet, hogy nem volt emlőrákszűrés, de ennek nincs következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3cbd47-540e-4208-be7c-b10066cfafc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszországi A1-es autópályán pénteken történt balesetben négyen haltak meg, köztük két kisgyerek.","shortLead":"Az olaszországi A1-es autópályán pénteken történt balesetben négyen haltak meg, köztük két kisgyerek.","id":"20200607_Kamera_rogzitette_az_olasz_autopalyan_bekovetkezett_halalos_balesetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3cbd47-540e-4208-be7c-b10066cfafc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb71ea59-b4b8-488e-9b38-9882103e417d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Kamera_rogzitette_az_olasz_autopalyan_bekovetkezett_halalos_balesetet","timestamp":"2020. június. 07. 19:57","title":"Kamera rögzítette az olasz autópályán bekövetkezett halálos balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány mindent felforgatott, így nem meglepő, ha a techcégek is késleltetik eseményeiket. A legújabb kiszivárogtatás viszont arra utal, időben fog megjelenni a Samsung rendszerint nyáron érkező csúcsszériájának idei modellje.","shortLead":"A koronavírus-járvány mindent felforgatott, így nem meglepő, ha a techcégek is késleltetik eseményeiket. A legújabb...","id":"20200608_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02595bf0-6a0e-4263-b95c-bd970a8d5ef8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_5","timestamp":"2020. június. 08. 16:33","title":"Mikor jön a Samsung idei legerősebb telefonja? Előkerült egy dátum a Galaxy Note20-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint a kormány kiemelt figyelmet fordít a pedagógusbérek folyamatos emelésére.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint a kormány kiemelt figyelmet fordít a pedagógusbérek folyamatos emelésére.","id":"20200609_Kasler_kormany_pedagogusber_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeea0fcc-13ee-4cf2-b07b-7cf76b6534d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Kasler_kormany_pedagogusber_NAT","timestamp":"2020. június. 09. 12:45","title":"Kásler: A diákok és a szülők is élvezték az online tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5cca84-3c50-4a39-889e-25999f71b028","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most túl a húrt, ami biztos, hogy a háttérben a két ázsiai óriás nagyhatalmi törekvései állnak.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most...","id":"202023__harc_avilag_tetejen__india_es_kina__nacionalizmus__azsiai_elefantok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5cca84-3c50-4a39-889e-25999f71b028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ddaa1-15dc-4ae5-b185-b746d160b5de","keywords":null,"link":"/360/202023__harc_avilag_tetejen__india_es_kina__nacionalizmus__azsiai_elefantok","timestamp":"2020. június. 08. 17:00","title":"Nyílt fegyveres konfliktusba torkollhatnak a legújabb indiai–kínai határvillongások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Energiaklub elemzése szerint a Nemzeti Energia- és Klímaterv pont környezeti szempontból nem fenntartható, és teljesen hiányoznak belőle a környezeti és a társadalmi szempontok. A mostani klímatervvel valószínűleg meg se fogjuk közelíteni a 2050-re kitűzött zéró kibocsátást. ","shortLead":"Az Energiaklub elemzése szerint a Nemzeti Energia- és Klímaterv pont környezeti szempontból nem fenntartható, és...","id":"20200609_Mult_szazadi_ertekeket_vesne_kobe_a_klimaterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f21d76c-2448-4eb9-aa91-325c99cf64f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Mult_szazadi_ertekeket_vesne_kobe_a_klimaterv","timestamp":"2020. június. 09. 11:26","title":"Az Energiaklub megvizsgálta a kormány klímatervét, és nagyon nem tetszik neki, amit látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek ugyanakkor nagyon bíznak benne, hogy felfedezésük valóban az, amire az adatok alapján következtetnek.","shortLead":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek...","id":"20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aaab2-d646-4e87-bbb0-baf690553e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","timestamp":"2020. június. 08. 10:33","title":"Megtalálhatták a Föld testvérét, olyan csillag körül kering, mint a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]