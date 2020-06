Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"500 millió Facebook-felhasználó személyes adatait tartalmazó csomag kering a dark weben. A pakkban a Quadron kibervédelmi tanácsadó cég szerint 370 ezer magyar információi is megtalálhatók. A kiszivárgott adatok között nemcsak a munkahely és a családi állapot, de még a mobiltelefonszám is megtalálható.","shortLead":"500 millió Facebook-felhasználó személyes adatait tartalmazó csomag kering a dark weben. A pakkban a Quadron...","id":"20200610_facebook_adatlopas_magyar_felhasznalok_adatai_adathalasz_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b9ec8-7b3a-4ed0-af2c-02d35934c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_adatlopas_magyar_felhasznalok_adatai_adathalasz_tamadas","timestamp":"2020. június. 10. 08:03","title":"370 000 magyar Facebook-adatait árulják a neten – ki ezért a felelős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c4e3a-60cc-4983-a4fb-109465bab051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegezve kezdi a kormány a nemzeti konzultációt, később átvált magázásba. ","shortLead":"Tegezve kezdi a kormány a nemzeti konzultációt, később átvált magázásba. ","id":"20200608_Nyilvanossagra_hozta_a_kormany_a_konzultacios_kerdeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c4e3a-60cc-4983-a4fb-109465bab051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674f333a-8b3d-4f9e-8ff1-ce85de414f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Nyilvanossagra_hozta_a_kormany_a_konzultacios_kerdeseket","timestamp":"2020. június. 08. 19:09","title":"Itt a 12 igenes nemzeti konzultáció az egy bingó kérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio találmánya révén. ","shortLead":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio...","id":"202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a52fd2-36e5-4452-bedf-14532dda3c4e","keywords":null,"link":"/360/202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","timestamp":"2020. június. 10. 10:00","title":"Hatalmas segítség lehet a vakoknak a magyarul is tudó Sunu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace96b73-ab7a-4bb8-bc42-d795ecaeaf00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A stockholmi ügyészség szerint a \"Skandia Man” néven ismertté vált, 2000-ben öngyilkosságot elkövetett Stig Engström lőtte agyon több mint három évtizeddel ezelőtt a népszerű szociáldemokrata kormányfőt, Olof Palmét. A merénylő azért vett pisztolyt a kezébe, mert nem értett egyet a miniszterelnök politikájával. A bizonyítékok közvetettek, a gyilkos fegyvert továbbra sem találják.","shortLead":"A stockholmi ügyészség szerint a \"Skandia Man” néven ismertté vált, 2000-ben öngyilkosságot elkövetett Stig Engström...","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace96b73-ab7a-4bb8-bc42-d795ecaeaf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361271bd-5ce8-4100-8727-400ef401c539","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag","timestamp":"2020. június. 10. 14:30","title":"Egy nap alatt a rendőrség látókörébe került, mégis 34 év kellett, hogy kimondják: ő ölte meg Olof Palmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee76169d-e809-4cbc-b0f6-03a5e7647ca3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látta, hogy a férfi rosszul van, mégis elhagyta a helyszínt.","shortLead":"Látta, hogy a férfi rosszul van, mégis elhagyta a helyszínt.","id":"20200608_Ego_haz_no_Salgotarjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee76169d-e809-4cbc-b0f6-03a5e7647ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48624f35-93ac-4522-8919-eca6340fcd3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Ego_haz_no_Salgotarjan","timestamp":"2020. június. 08. 18:36","title":"Hagyta meghalni az égő házban ismerősét egy nő Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","shortLead":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","id":"20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880778bd-6eed-400f-915a-a4d93067aa79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Kitört egy vulkán a koronavírus miatt nehéz helyzetben levő Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Zivatar és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200609_vihar_idojaras_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0871c4-2505-4c57-b452-60c8e047ae41","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_vihar_idojaras_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. június. 09. 05:13","title":"Marad a viharos időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544497b0-10db-402c-ab6e-24bd7e28452e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két drónt vezettek a szatymazi repülőtéren egy Antonov An-2-es típusú repülőgépnek. Az egyiket akkor, amikor a gép már a levegőben volt.","shortLead":"Két drónt vezettek a szatymazi repülőtéren egy Antonov An-2-es típusú repülőgépnek. Az egyiket akkor, amikor a gép már...","id":"20200609_dron_repulogep_baleset_antonov_an_2_dji_teszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544497b0-10db-402c-ab6e-24bd7e28452e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f54c21a-fa24-4f65-9f27-8732616b680b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_dron_repulogep_baleset_antonov_an_2_dji_teszt_video","timestamp":"2020. június. 09. 11:33","title":"Videó: Szatymazon próbálták ki, mi történik, ha drón ütközik egy levegőben lévő repülőgéppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]