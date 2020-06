Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított épületét, amire a magyar kormány 1,2 milliárdot adott.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított...","id":"20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b54da1-bd3b-4a97-ba1b-ed5d6299c803","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","timestamp":"2020. június. 12. 07:11","title":"Kövér László: Európa addig marad önmaga, míg a magyar, szerb és más európai nemzetek leányai vállalják a gyermekáldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","shortLead":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","id":"20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a078b-214c-4327-a986-13749393eb65","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","timestamp":"2020. június. 12. 05:34","title":"Újabb milliárdos szállodafejlesztési pályázat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű processzoraival, melyekkel az Intel chipjeit cserélik le a Macekben. 