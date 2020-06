Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91d2378-6304-40c9-9665-b4e5a0986fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú úgy tudta, hogy kristálycukrot szállít a vevőknek.","shortLead":"A fiú úgy tudta, hogy kristálycukrot szállít a vevőknek.","id":"20200612_diler_ketegyhaza_pszichoaktiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91d2378-6304-40c9-9665-b4e5a0986fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9d194-e4fb-470f-b20a-f23cc0861654","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_diler_ketegyhaza_pszichoaktiv","timestamp":"2020. június. 12. 09:28","title":"Tízéves gyerekével dílerkedett egy kétegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár hetes tanfolyamon képzik ki augusztusban.","shortLead":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár...","id":"20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c859b0c8-5b9e-438e-9845-b7ba280c2e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","timestamp":"2020. június. 13. 11:50","title":"Civilekből is lehetnek iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e195d4-2714-4f39-81db-1aa24ea5bf71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első ajtós felszállási rendet is visszaállítják, jegyet azonban továbbra sem lehet venni a sofőrtől.","shortLead":"Az első ajtós felszállási rendet is visszaállítják, jegyet azonban továbbra sem lehet venni a sofőrtől.","id":"20200612_bkv_jarat_maszk_kordon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e195d4-2714-4f39-81db-1aa24ea5bf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a23e6-ac8d-4ffa-b9e8-11acf00245e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_bkv_jarat_maszk_kordon","timestamp":"2020. június. 12. 15:14","title":"Megszűnik a kordonozás a BKV-járatokon, a maszk viszont még kötelező lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","shortLead":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","id":"20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e37624-3658-45f1-b563-5f56b79e4f08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","timestamp":"2020. június. 12. 15:03","title":"A NASA csapatát is sikerült legyőznie a BME-nek a nemzetközi robotversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tolvajok tudományos műszereket, szakkönyveket és egy értékes fiolát is eltulajdonítottak az egyetem melletti parkolóból.","shortLead":"A tolvajok tudományos műszereket, szakkönyveket és egy értékes fiolát is eltulajdonítottak az egyetem melletti...","id":"20200612_elte_kutato_autofeltores_fiola_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35a7641-b06c-4582-ac68-c5d5c003ceb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_elte_kutato_autofeltores_fiola_tolvaj","timestamp":"2020. június. 12. 13:27","title":"Feltörték ELTE kutatójának autóját, fontos vizsgálati anyagot loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni a mobilokon. A fejlesztés nemrég szabadalmat kapott az Egyesült Államok szabadalmi hivatalától (USPTO).","shortLead":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni...","id":"20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64feb1-27cc-4785-8bca-140be4b3564a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","timestamp":"2020. június. 12. 19:03","title":"Magyar startupé a világ leggyorsabb mobilos billentyűzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c9a7a8-be5a-4614-a708-a75c0ab21e58","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200612_Marabu_Feknyuz_Remelem_a_kenyszervallatast_nem_vezetik_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c9a7a8-be5a-4614-a708-a75c0ab21e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756fc7ad-085b-4179-a9fc-45f08c43b534","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Marabu_Feknyuz_Remelem_a_kenyszervallatast_nem_vezetik_be","timestamp":"2020. június. 12. 05:35","title":"Marabu Féknyúz: Remélem, a kényszervallatást nem vezetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű szolgáltatás válik. 2019-ben búcsút mondott Zuckerbergéknek, de most visszatér.","shortLead":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű...","id":"20200612_chris_cox_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27def9-297b-4ac8-829d-74fb1123790f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_chris_cox_facebook","timestamp":"2020. június. 12. 18:03","title":"Egy igazi veteránt sikerült visszacsábítania a Facebookhoz Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]