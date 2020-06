Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","shortLead":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","id":"20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80fd7c8-d35d-47d0-a48c-b01779eb42d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","timestamp":"2020. június. 12. 07:16","title":"Magyar Nemzet: Mesterházy is indul az MSZP vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges formatervezéssel dobja piacra a Sony a PlayStation 5-öt, és ez a rajongókat is megmozgatta.","shortLead":"Különleges formatervezéssel dobja piacra a Sony a PlayStation 5-öt, és ez a rajongókat is megmozgatta.","id":"20200612_sony_playstation_5_ps5_kinezete_mem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4affd28c-c81f-4548-a9d8-969f611be8c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_ps5_kinezete_mem","timestamp":"2020. június. 12. 09:33","title":"Beindította a mémcunamit a Sony PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","shortLead":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","id":"20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff3644-0b64-409b-9d10-d1bb8be76a36","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","timestamp":"2020. június. 12. 12:52","title":"Perre mennek a brit légitársaságok a kormány karanténszabályai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez lesz az első ilyen besorolású terület Magyarországon. ","shortLead":"Ez lesz az első ilyen besorolású terület Magyarországon. ","id":"20200612_Tobb_evtized_utan_komoly_elorelepes_a_hazai_termeszetvedelemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282b8702-51f9-4ddc-a64c-f38394c136bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200612_Tobb_evtized_utan_komoly_elorelepes_a_hazai_termeszetvedelemben","timestamp":"2020. június. 12. 16:40","title":"24 év várakozás után végre létrehozzák a háborítatlan területeket a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab025f6-526f-420d-b76b-9b3144c517c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazással könnyen elhomályosítható a képen szereplők arca, de akár az egész testük is. ","shortLead":"Egy új alkalmazással könnyen elhomályosítható a képen szereplők arca, de akár az egész testük is. ","id":"20200612_anonymous_camera_ios_arcok_eltakarasa_civil_szervezetek_ujsagirok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab025f6-526f-420d-b76b-9b3144c517c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3597f6c0-fdbf-4227-947b-1fab14164035","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_anonymous_camera_ios_arcok_eltakarasa_civil_szervezetek_ujsagirok","timestamp":"2020. június. 12. 09:03","title":"Pillanatok alatt felismerhetetlenné tehet bárkit egy fotón vagy videón ezzel az appal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját. Csakhogy a szolgáltató már levédette a sajátját.","shortLead":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját...","id":"20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd971f-ba76-4cb8-bd50-5b308b774fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","timestamp":"2020. június. 12. 14:03","title":"A Netflix áll nyerésre az USA űrhadereje ellen egy védjegyversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúak a biztonsági intézkedések. ","shortLead":"Szigorúak a biztonsági intézkedések. ","id":"20200612_lazmeres_orban_viktor_igor_matovic_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40db1090-5971-46f8-9ef4-adfdcc5130b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_lazmeres_orban_viktor_igor_matovic_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. június. 12. 11:40","title":"Lázmérés után engedték be az újságírókat Orbán sajtótájékoztatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]