Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dba17e3c-30ca-43e7-87aa-79b220bdc18e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség légiszállító képességének gerincét képezték, és összesen 31 millió kilométert repültek azok az AN-26-os gépek, amelyektől most elköszöntek.","shortLead":"A Magyar Honvédség légiszállító képességének gerincét képezték, és összesen 31 millió kilométert repültek azok...","id":"20200611_an_26_honvedseg_bucsuztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba17e3c-30ca-43e7-87aa-79b220bdc18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2710a-e18b-42eb-ab58-cd717e21dcfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_an_26_honvedseg_bucsuztato","timestamp":"2020. június. 11. 18:33","title":"Elbúcsúztatta az \"Ancsáit\" a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","shortLead":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","id":"20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1582876b-aae4-4b13-aadc-c2308ec4387d","keywords":null,"link":"/sport/20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","timestamp":"2020. június. 12. 10:46","title":"A Puskás Arénában lehet a labdarúgó Európai Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4f2f3d-21a0-4aca-b10a-e992d904eb04","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Majdnem 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból zöldül a hazai iparág. A környezetvédelem és a beszerzési csatornák mellett szociális szempontokra és a munkakörülményekre is fókuszálnak hat kevésbé fejlett magyar régió vállalkozásainál.","shortLead":"Majdnem 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból zöldül a hazai iparág. A környezetvédelem és...","id":"20200611_Elindul_a_hazai_ruhazati_ipar_fenntarthatosagat_segito_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb4f2f3d-21a0-4aca-b10a-e992d904eb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b5d7e0-b2aa-4895-9421-c737b6537fc9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_Elindul_a_hazai_ruhazati_ipar_fenntarthatosagat_segito_projekt","timestamp":"2020. június. 11. 10:20","title":" 30 millió forintból zöldítenék a hazai ruhaipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök között a szélsőjobb nagyobb arányban van jelen, mint a társadalom egészében. Semmi esély, hogy az állam tegyen valamit, ezért mi magunk lépünk fel a nácik ellen – mondta a HVG-nek Gábor, az egyik magyarországi antifás csoport tagja.","shortLead":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök...","id":"202024_magyar_ag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c131204c-d7fe-46ce-a5c3-32746017b077","keywords":null,"link":"/360/202024_magyar_ag","timestamp":"2020. június. 11. 15:00","title":"\"Az antifasizmus nagyon tág dolog, mi általában reagálunk arra, amit a szélsőjobb tesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt csúszik a RegioJet Prága és Budapest között közlekedő járatának elindítása. A közlekedési társaság a járvány miatt bevezetett utazási korlátozások teljes megszüntetését várja.","shortLead":"A járvány miatt csúszik a RegioJet Prága és Budapest között közlekedő járatának elindítása. A közlekedési társaság...","id":"20200612_A_koronavirus_kisiklatta_az_elso_magyar_maganvasutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3770feb8-a30a-4e44-b649-603ea6cd514d","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_A_koronavirus_kisiklatta_az_elso_magyar_maganvasutat","timestamp":"2020. június. 12. 10:35","title":"A koronavírus kisiklatta a RegioJet új járatának startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","shortLead":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","id":"20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cc09f-b353-4cd7-9c03-4789aa1de526","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","timestamp":"2020. június. 11. 15:59","title":"Újraindul a Flixbus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","shortLead":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc85f9-4f9a-400c-beed-e506662200b1","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","timestamp":"2020. június. 12. 17:26","title":"John Cleese: Hülyeség volt törölni a Waczak szálló epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","shortLead":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","id":"20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff3644-0b64-409b-9d10-d1bb8be76a36","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","timestamp":"2020. június. 12. 12:52","title":"Perre mennek a brit légitársaságok a kormány karanténszabályai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]