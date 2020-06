Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","shortLead":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","id":"20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8f932-db35-4217-88bb-4b41610cdd4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","timestamp":"2020. június. 12. 09:58","title":"Még mindig Csányi a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","id":"20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab5e515-0238-4f10-87fd-95b3d52d7d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","timestamp":"2020. június. 13. 09:55","title":"Nagyon más lesz az F1 körítése, mint ahogy megszokhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúak a biztonsági intézkedések. ","shortLead":"Szigorúak a biztonsági intézkedések. ","id":"20200612_lazmeres_orban_viktor_igor_matovic_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40db1090-5971-46f8-9ef4-adfdcc5130b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_lazmeres_orban_viktor_igor_matovic_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. június. 12. 11:40","title":"Lázmérés után engedték be az újságírókat Orbán sajtótájékoztatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed1399d-0e4d-4e64-9bbf-f159efe6b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A BKV szerint egymás mellett tekertek a sportolók, míg Liu Shaolin azt mondja, ez nem igaz.","shortLead":"A BKV szerint egymás mellett tekertek a sportolók, míg Liu Shaolin azt mondja, ez nem igaz.","id":"20200611_liu_shaolin_sandor_busz_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed1399d-0e4d-4e64-9bbf-f159efe6b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba3370-8abe-4102-aaea-eb1db294144b","keywords":null,"link":"/sport/20200611_liu_shaolin_sandor_busz_baleset","timestamp":"2020. június. 11. 20:55","title":"Liu Shaolin Sándor szerint szabályosan bicikliztek, amikor elütötte őket a busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","shortLead":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","id":"20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d08063-ab92-443a-9432-4161f3d14d71","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","timestamp":"2020. június. 11. 14:35","title":"Két ügyben is nyomozás folyik a budakalászi önkormányzattal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88bc4b8e-34d1-48b7-a3e2-1b0c2c359c3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihasználnák Kínával szemben a koronavírus-járvány miatt kialakult bizalmatlanságot.","shortLead":"Kihasználnák Kínával szemben a koronavírus-járvány miatt kialakult bizalmatlanságot.","id":"20200612_India_kina_koronavirus_fagyasztottetel_keszetel_elelmiszeripar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88bc4b8e-34d1-48b7-a3e2-1b0c2c359c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaed2f3-fa96-45b7-b143-a6f5cdfc0b24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_India_kina_koronavirus_fagyasztottetel_keszetel_elelmiszeripar","timestamp":"2020. június. 12. 15:01","title":"India lefőzné Kínát a fagyasztott ételek piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","shortLead":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","id":"20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc07ee0-8717-480d-bd82-8ee640db2d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2020. június. 12. 12:33","title":"Kásler: Hétfőtől helyreáll az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők anyagi megbecsülésére szánt hűségprémiumra sem lesz fedezet. Az óvodák megmentésére hozott tervet ugyanis egyetlen tollvonással dobta vissza a fővárosi kormányhivatal, a beígért pénzt pedig az állam viszi a vészhelyzetre hivatkozva.","shortLead":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők...","id":"20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c70840-c707-4d27-975d-8256d40787df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","timestamp":"2020. június. 13. 07:00","title":"A 18. kerületi óvodáknál folytatódik az önkormányzatok és a kormány harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]