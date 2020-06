Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török egészségügyi miniszter szerint a vírus terjedése a hibás optimizmusból ered.","shortLead":"A török egészségügyi miniszter szerint a vírus terjedése a hibás optimizmusból ered.","id":"20200612_Torokorszagban_ket_het_utan_ismet_durvan_megugrott_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460a8335-b746-4069-94ba-40fb982d9212","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_Torokorszagban_ket_het_utan_ismet_durvan_megugrott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 12. 20:54","title":"Törökországban két hét után ismét durván megugrott a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közlönyből derült ki.","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki.","id":"20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74bf131-f4dc-47ba-bb14-7d8889b0f593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","timestamp":"2020. június. 13. 10:54","title":"Pluszpénzt ad a kormány az egészségügy működésére és a fogorvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","id":"20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab5e515-0238-4f10-87fd-95b3d52d7d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","timestamp":"2020. június. 13. 09:55","title":"Nagyon más lesz az F1 körítése, mint ahogy megszokhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","shortLead":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","id":"20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd5b21a-8e67-4393-ad92-5ac50fd264d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","timestamp":"2020. június. 13. 12:33","title":"150 millió eurót bukik a járvány miatt a Bundesliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b10b32-21bd-4f42-b677-22e599d6cc03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már a Microsoft saját Chromium-alapú Edge böngészőjét ajánlja a felhasználóknak, a Google sem tesz másként: azt javasolja, hogy inkább a Chrome-ot használják.","shortLead":"Ha már a Microsoft saját Chromium-alapú Edge böngészőjét ajánlja a felhasználóknak, a Google sem tesz másként: azt...","id":"20200613_google_chrome_microsoft_edge_felhasznalok_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b10b32-21bd-4f42-b677-22e599d6cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e2c3ad-c0dc-42c0-9a64-0f98cf4b25e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_google_chrome_microsoft_edge_felhasznalok_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 13. 11:03","title":"Inkább hozzám gyere: egymástól csábítgatja a felhasználókat a Google és a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a mechanizmus felhasználásával pedig akár a látás is visszanyerhető. ","shortLead":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina...","id":"20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d004ec-7cff-43bf-a79d-228f9499ef5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","timestamp":"2020. június. 13. 10:03","title":"Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","id":"20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53cdb98-36db-41e9-94bd-4e4ba845f333","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","timestamp":"2020. június. 13. 08:03","title":"Ha 130 fölött van a vérnyomása, van egy rossz hírük a kutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított ügyben.","shortLead":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított...","id":"20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436845d-a08f-408f-9374-c84f9658456b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","timestamp":"2020. június. 12. 18:05","title":"Vádemelésig jutott a nyomozás Hajdú Péter volt cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]