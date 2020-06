Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz Tótvázsonyban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ceeb692-4b2c-4e91-9f78-ad9f517ad920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta a koronavírus. Az eljárásról és a kiemelt szervről képeket közölt a chicagói Northwestern Memorial kórház. Figyelem: a cikkben felkavaró kép látható!","shortLead":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta...","id":"20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ceeb692-4b2c-4e91-9f78-ad9f517ad920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69cba87-3f0b-43a8-b7cb-f58af586de23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","timestamp":"2020. június. 12. 20:03","title":"Mutatjuk közelről: ilyenné vált egy fiatal koronavírus-beteg tüdeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76460d32-100b-4562-a09d-d4ff09ea46c0","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Újra kiírják a budapesti libegő átépítésének közbeszerzését. Egy érdeklődő szerint az önkormányzat annyira szűkre szabta a feltételeket, ami már a versenyt korlátozza. Az új libegő két év múlva lehet kész, de még meg kell egyezni a fővárossal, és kormányzati támogatás is kell.","shortLead":"Újra kiírják a budapesti libegő átépítésének közbeszerzését. Egy érdeklődő szerint az önkormányzat annyira szűkre...","id":"20200614_Az_onkormanyzat_toloszekek_es_biciklik_miatt_ujrazza_a_budai_libego_beszerzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76460d32-100b-4562-a09d-d4ff09ea46c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ac5ba0-6256-49ab-aef8-8e567d6e8c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20200614_Az_onkormanyzat_toloszekek_es_biciklik_miatt_ujrazza_a_budai_libego_beszerzeset","timestamp":"2020. június. 14. 17:00","title":"Tolószékek és biciklik miatt késik a Zugligeti Libegő átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki 69 éves vezetője szerint nem hajtott gyorsan, és nem érti, hogyan került elé a kerékpáros.","shortLead":"A Suzuki 69 éves vezetője szerint nem hajtott gyorsan, és nem érti, hogyan került elé a kerékpáros.","id":"20200612_kerekparos_halalos_baleset_gazolas_suzuki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca4495b-7199-43fe-984b-ce98f21ab335","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_kerekparos_halalos_baleset_gazolas_suzuki","timestamp":"2020. június. 12. 20:36","title":"Két gyermekét is elgázolták a férfinak, aki most elütött egy kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer embert teszteltek le a városrészben. ","shortLead":"Kétezer embert teszteltek le a városrészben. ","id":"20200613_koronavirusteszteles_a_XII_es_a_II_keruletben_alig_volt_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff77e9c7-5956-439c-b01f-b67ad239902e","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_koronavirusteszteles_a_XII_es_a_II_keruletben_alig_volt_fertozott","timestamp":"2020. június. 13. 13:11","title":"Egyetlen koronavíruson átesett embert találtak a II. kerület dolgozói között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton, miközben június 15-től az olaszok Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak.","shortLead":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország...","id":"20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b6aa21-041f-4a23-add1-4160435c0fdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","timestamp":"2020. június. 13. 21:53","title":"Olaszország és Szlovénia megnyitotta az első közös határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c4cebd-c613-41bc-9fef-3747f6e69a7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában vasárnapra ismét 300 fölé ugrott az új típusú koronavírusos megbetegedések napi száma. Legutóbb május 9-én jegyeztek háromszáz fölötti értéket.","shortLead":"Romániában vasárnapra ismét 300 fölé ugrott az új típusú koronavírusos megbetegedések napi száma. Legutóbb május 9-én...","id":"20200614_Majus_eleje_ota_nem_jott_olyan_rossz_koronavirusadat_Romaniabol_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c4cebd-c613-41bc-9fef-3747f6e69a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe0935b-1e3b-48ec-ab7c-edfc01df1dd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Majus_eleje_ota_nem_jott_olyan_rossz_koronavirusadat_Romaniabol_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 17:36","title":"Május eleje óta nem jött olyan rossz koronavírus-adat Romániából, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük magánellátásra, illetve nincs okoseszközük, hogy online kapjanak segítséget. Krízisvonalukon nem csak magányosan élő nyugdíjasok jelentkeztek, az orvosok tapasztalata szerint nagyon sok család is padlóra került a veszélyhelyzetben. ","shortLead":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük...","id":"20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1d36e-9cf3-41f0-a559-a8a4c3e06dab","keywords":null,"link":"/360/20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","timestamp":"2020. június. 13. 08:15","title":"Kezdhetünk szorongani, hogyan szabadulunk meg a járvány alatti szorongásainktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","id":"20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97452876-385c-4f7d-8fe2-a50c26d68a98","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 08:12","title":"Kínában megint belehúzott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]