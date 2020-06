Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","id":"20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab5e515-0238-4f10-87fd-95b3d52d7d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","timestamp":"2020. június. 13. 09:55","title":"Nagyon más lesz az F1 körítése, mint ahogy megszokhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött össze a 47-es főúton. ","shortLead":"Három autó ütközött össze a 47-es főúton. ","id":"20200613_bekescsaba_baleset_47es_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261b78e4-23ee-4490-a11e-2da2a22bf9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_bekescsaba_baleset_47es_ut","timestamp":"2020. június. 13. 19:55","title":"Öt sérültje van egy békéscsabai balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a mechanizmus felhasználásával pedig akár a látás is visszanyerhető. ","shortLead":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina...","id":"20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d004ec-7cff-43bf-a79d-228f9499ef5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","timestamp":"2020. június. 13. 10:03","title":"Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők anyagi megbecsülésére szánt hűségprémiumra sem lesz fedezet. Az óvodák megmentésére hozott tervet ugyanis egyetlen tollvonással dobta vissza a fővárosi kormányhivatal, a beígért pénzt pedig az állam viszi a vészhelyzetre hivatkozva.","shortLead":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők...","id":"20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c70840-c707-4d27-975d-8256d40787df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","timestamp":"2020. június. 13. 07:00","title":"A 18. kerületi óvodáknál folytatódik az önkormányzatok és a kormány harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","shortLead":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","id":"20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee376fe6-f611-4fd1-92ff-71a5b4f9e6e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","timestamp":"2020. június. 13. 14:08","title":"Kicsit távolabb pakolják a velencei óriáskereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt...","id":"20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b187ddb6-7ffa-4467-988a-e6f0b8cad985","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","timestamp":"2020. június. 14. 09:48","title":"Már védeni kell Winston Churchill szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","shortLead":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","id":"20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b5afe-5917-47b9-beb3-3babf2fea0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","timestamp":"2020. június. 13. 18:03","title":"Új chip új iPhone-okba: 3 nm-es technológiával készül az Apple A16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"34 éves volt. ","shortLead":"34 éves volt. ","id":"20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5e92ed-5b9c-4fe7-8061-e081863a9388","keywords":null,"link":"/kultura/20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","timestamp":"2020. június. 14. 17:53","title":"Öngyilkos lett Sushant Singh Rajput bollywoodi filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]