Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c29ac496-4cd8-45f1-9cf3-717e6e6f0965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervusz, Izabella! ","shortLead":"Szervusz, Izabella! ","id":"20200615_Elneveztek_a_budapesti_tevecsikot_es_mar_a_pupja_is_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29ac496-4cd8-45f1-9cf3-717e6e6f0965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad3cc3c-6f69-4203-81ca-6320e46ec204","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Elneveztek_a_budapesti_tevecsikot_es_mar_a_pupja_is_no","timestamp":"2020. június. 15. 10:42","title":"Elnevezték a budapesti tevecsikót, és már a púpja is nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.","shortLead":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki...","id":"20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a343070-4245-4f83-b330-39ce6690fdae","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","timestamp":"2020. június. 14. 18:29","title":"Vihar: csak Budapesten 350 helyre hívták a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","shortLead":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","id":"20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bc1552-6f53-4004-8798-ae17508f2e35","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. június. 14. 10:51","title":"Egy elvetemült rajongót nem állíthat meg egy zárt kapus meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es PC-je, a OneMix 1S+.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es...","id":"20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812ab6-36ca-40db-be1a-ea25a317a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","timestamp":"2020. június. 14. 08:03","title":"Akár zsebre is vághatja ezt a windowsos PC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","shortLead":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","id":"20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7677a211-f401-46cb-97cd-3825cdd4ba42","keywords":null,"link":"/360/20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","timestamp":"2020. június. 14. 12:00","title":"Ónody Gomperz: Pedig lövethetett is volna a bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214a896a-5edf-470f-a506-4912cd9ae3dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangyákkal végezteti el a beporzás egy részét egy ausztrál növény, amelyhez hasonlóval még nem találkoztak a kutatók. ","shortLead":"Hangyákkal végezteti el a beporzás egy részét egy ausztrál növény, amelyhez hasonlóval még nem találkoztak a kutatók. ","id":"20200614_ausztralia_noveny_beporzas_hangyak_conospermum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214a896a-5edf-470f-a506-4912cd9ae3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecdbbbc-2f5b-472e-880f-ca99df0314f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_ausztralia_noveny_beporzas_hangyak_conospermum","timestamp":"2020. június. 14. 18:03","title":"Ilyet még nem láttak: méhek módjára dolgoztatja a hangyákat egy ausztrál növény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","shortLead":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","id":"20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36219056-b888-40e0-b41f-6231448f18c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 16:28","title":"Összeütközött egy busz és egy vonat Csehországban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21032cd6-0d27-4f15-b97d-e1763950dc0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft két népszerű szolgáltatása, a Teams és a Skype immár egymás között is átjárhatóvá vált bárki számára.","shortLead":"A Microsoft két népszerű szolgáltatása, a Teams és a Skype immár egymás között is átjárhatóvá vált bárki számára.","id":"20200614_microsoft_teams_es_skype_osszekotese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21032cd6-0d27-4f15-b97d-e1763950dc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ef8813-202a-4c7a-840b-b2762c62e345","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_microsoft_teams_es_skype_osszekotese","timestamp":"2020. június. 14. 09:03","title":"Jó hír: összekötötte a Microsoft a Teamst és a Skype-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]