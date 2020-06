A hvg.hu több jelzést is kapott, és ezt a megkérdezett tanárok is igazolták, hogy az osztályzás nem feltétlenül mutatja a valós tudást ebben a félévben. Szülők jelezték például, hogy előfordult, otthon egyedül tanuló gyerekük 2-3 osztályzatot rontott, mert hiányzott neki a tanár személyes támogatása. Tanárok pedig azt, hogy egyes szülők gátlástalanul lediktálták a gyerekeknek a távmunkában írt dolgozatok megoldásait. Beszéltünk olyan tanárral is, aki videochaten észlelte, hogy a kamera látóterén álló szülő súg a gyerekének. “Magukat és a gyereket is becsapják” - mondta a nyugdíj előtt álló Mária. A Zuglóban tanító Éva szerint is előfordult, hogy közepes szintű tanulóból csináltak jelest, de olyan szülő is volt, aki nagyon becsületesen szólt, hogy a gyereknek a társai megsúgták a jó megoldásokat. Ő azonban nem vette szigorúan az ügyet. Mariann is “barátian osztályzott”, de tud róla, hogy vannak, akik - szerinte indokolatlanul - szigorúak voltak. “Rontani ebben a helyzetben nem korrekt, nem ismerjük pontosan a gyerekek otthoni tanulási körülményeit, felfelé rontani viszont motiváló lehet” - mondta. A korábbi eredményeikhez feltűnően javító diákoknak azonban jelezte: jövőre már tenni is kell érte, hogy így maradjon.