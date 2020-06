Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat egyik munkatársát meg is karmolta a 38 éves nő.","shortLead":"A mentőszolgálat egyik munkatársát meg is karmolta a 38 éves nő.","id":"20200616_Mentosok_tamadas_felfuggesztett_szabadsagvesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171f65f-f958-4303-9fc7-add4202ac3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Mentosok_tamadas_felfuggesztett_szabadsagvesztes","timestamp":"2020. június. 16. 13:57","title":"Ittasan ütötte és karmolta a mentősöket, felfüggesztett börtönre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénz és szándék lenne rá – árulta el a cég magyarországi vezetője a Világgazdaságnak.","shortLead":"Pénz és szándék lenne rá – árulta el a cég magyarországi vezetője a Világgazdaságnak.","id":"20200616_Szivesen_epitene_tobb_uzletet_az_Aldi_Magyarorszagon_de_a_plazastop_miatt_nem_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d0323f-8d79-4d04-a25d-106e052d0a7c","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Szivesen_epitene_tobb_uzletet_az_Aldi_Magyarorszagon_de_a_plazastop_miatt_nem_lehet","timestamp":"2020. június. 16. 14:18","title":"Szívesen építene még több üzletet az Aldi Magyarországon, de a plázastop miatt nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0618ed6-3b8e-4c96-a48d-aaa9615b5bd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem fogja megdicsérni a holland rendőrség a felnőtteket. ","shortLead":"Nem fogja megdicsérni a holland rendőrség a felnőtteket. ","id":"20200616_Ferrari_488_Spidert_kisgyerek_vezeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0618ed6-3b8e-4c96-a48d-aaa9615b5bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aec791-509a-483d-83ed-cbba117c4eb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Ferrari_488_Spidert_kisgyerek_vezeti","timestamp":"2020. június. 16. 14:54","title":"Ölben vezette egy gyerek a Ferrarit az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 8. és a 10. kerület tűnhet a legjobb választásnak, míg az 5. és 12. kerületben már alacsonyabbak a hozamok. ","shortLead":"A 8. és a 10. kerület tűnhet a legjobb választásnak, míg az 5. és 12. kerületben már alacsonyabbak a hozamok. ","id":"20200616_Kiszamoltak_hol_erdemes_lakast_venni_ha_a_kiadasabol_akarunk_megelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b41331-44e5-4a8a-9144-2829b3fc8546","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200616_Kiszamoltak_hol_erdemes_lakast_venni_ha_a_kiadasabol_akarunk_megelni","timestamp":"2020. június. 16. 11:36","title":"Kiszámolták, hol érdemes lakást venni Budapesten, ha a kiadásából akarunk megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista hitelcsapdába került.","shortLead":"A humorista hitelcsapdába került.","id":"20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf76fe-222a-46e4-be5f-0e58b7e319c7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","timestamp":"2020. június. 15. 11:44","title":"Eladta a házát, albérletbe költözött Maksa Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és észak-európai megmérettetésen hat különböző kategóriában lehet pályázni, ezúttal már videós tartalommal is. A verseny három globális győztesét fejenként 3 millió forinttal és egy-egy csúcskategóriás telefonnal jutalmazzák. Magyarországon nemzeti nyertest is hirdet a vállalat.","shortLead":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és...","id":"20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21ad92b-4485-41a5-900d-38fdd3f2df51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","timestamp":"2020. június. 15. 19:33","title":"Ma elindult a Huawei nagy mobilfotós versenye, várják a legjobb képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt csütörtökön. Szombatra azután meggondolták magukat: inkább hazai munkavállalókat vesznek fel. Mi történt? ","shortLead":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt...","id":"20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fede1bb6-13ef-4b9f-9fd1-5f7aedee284c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","timestamp":"2020. június. 15. 12:10","title":"Előkerült ismét a régi kérdés: a külföldi és olcsóbb munkás, vagy a drágább hazai a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások idején újrafelfedezett kerékpár válhat az európai városok fő közlekedési eszközévé. Milliárdokat szánnak az infrastruktúra fejlesztésére.","shortLead":"A járványügyi korlátozások idején újrafelfedezett kerékpár válhat az európai városok fő közlekedési eszközévé...","id":"202024__kerekparos_fejlesztesek__londoni_pelda__europai_bicikliutak__karikaturak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62831c80-b054-41e8-a30d-579288a10135","keywords":null,"link":"/360/202024__kerekparos_fejlesztesek__londoni_pelda__europai_bicikliutak__karikaturak","timestamp":"2020. június. 15. 13:00","title":"Haszna is volt a járványnak: biciklisparadicsommá válhatnak a nagyvárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]