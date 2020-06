Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők indulatossá és védekezővé válnak az altatási stratégiájukkal kapcsolatban, különösen, ha úgy érzik, megtalálták a megfelelően működő módszert, és erre valaki azt mondja: a síró kisbaba magára hagyása éjszaka nem bölcs dolog.","shortLead":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők...","id":"20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de0f484-3307-4b81-b529-24e6107b5b2c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","timestamp":"2020. június. 14. 19:15","title":"Hogyan altassunk el egy kisbabát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának megjelenése, azonban úgy tűnik, az idei zászlóshajóból, a Galaxy S20-ból is lesz ilyen modell.","shortLead":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának...","id":"20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f0924-c183-4e5d-9c05-34457c5cdc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","timestamp":"2020. június. 15. 10:03","title":"Jó hír: „jóárasított” változat jön a Samsung Galaxy S20-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff7e803-fc88-46a7-bbb3-1dedda6c9864","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó”. Az e-könyvek iránt azonban a járvány alatt sem sokat nőtt a kereslet.","shortLead":"Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó”. Az e-könyvek iránt azonban...","id":"202024__konyvpiaci_visszaeses__online_rendeles__offline_olvasas__konyves_konnyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff7e803-fc88-46a7-bbb3-1dedda6c9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa1e7b-d503-4951-9ec1-641658743254","keywords":null,"link":"/360/202024__konyvpiaci_visszaeses__online_rendeles__offline_olvasas__konyves_konnyek","timestamp":"2020. június. 15. 15:00","title":"Nem az e-könyvek, az internet mentette meg a könyvkiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","shortLead":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","id":"20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be24f6ab-bb2d-4239-afed-9549ae452a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 14. 14:39","title":"Autópályán biciklizett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség és a NASA még februárban indította útnak a Solar Orbiter nevű napszondát, ami éveken át vizsgálja majd a Napot.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség és a NASA még februárban indította útnak a Solar Orbiter nevű napszondát, ami éveken át...","id":"20200615_solar_orbiter_urszonda_napszonda_europai_urugynokseg_esa_soio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a21e2-435e-4b40-b32c-9ae6da503e6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_solar_orbiter_urszonda_napszonda_europai_urugynokseg_esa_soio","timestamp":"2020. június. 15. 20:03","title":"Végre közel kerül a Naphoz az űrszonda, ami segíthet felfedni a csillag titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","shortLead":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","id":"20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d6f523-62ea-4ca9-96d3-38cbed03a17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","timestamp":"2020. június. 14. 10:10","title":"Koronavírusra tesztelik az étlapokon is megtalálható denevéreket Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]