[{"available":true,"c_guid":"cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","shortLead":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","id":"20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bc7596-24b9-49ad-b7d4-a12097df2177","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","timestamp":"2020. június. 15. 15:05","title":"Kirúgták a rendőrt, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tulajdonost keresik a svájci hatóságok.","shortLead":"A tulajdonost keresik a svájci hatóságok.","id":"20200614_Valaki_vonaton_felejtett_nehany_aranyrudat_Svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a6338b-32bf-495c-9ca0-ce19514bd88f","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Valaki_vonaton_felejtett_nehany_aranyrudat_Svajcban","timestamp":"2020. június. 14. 14:13","title":"Valaki vonaton felejtett néhány aranyrudat Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a80020-112a-4cbe-bee4-3b7d3227f376","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bethesda Gyermekkórház a járvány kellős közepén, lezárt határok között vállalta, hogy a két magyar SMA-beteg után három szlovákiai gyereknek is segít.","shortLead":"A Bethesda Gyermekkórház a járvány kellős közepén, lezárt határok között vállalta, hogy a két magyar SMA-beteg után...","id":"20200616_Zente_es_Levente_utan_harom_szlovakiai_gyerek_is_Magyarorszagon_kaphatta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a80020-112a-4cbe-bee4-3b7d3227f376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045da37a-028e-40a2-a788-2a5555505c14","keywords":null,"link":"/elet/20200616_Zente_es_Levente_utan_harom_szlovakiai_gyerek_is_Magyarorszagon_kaphatta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2020. június. 16. 10:05","title":"Zente és Levente után három szlovákiai gyerek is Magyarországon kaphatta meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték is erre.","shortLead":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték...","id":"20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d561465-74d6-4dd9-a052-ad650d63bb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","timestamp":"2020. június. 16. 10:03","title":"A OnePlus meglepetése lehet egy új vezeték nélküli füles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen elégedetlenek, mert nem tudnak úgy bevásárolni, ahogy ráérnének. Van, ahol már inkább el sem küldik a vevőt az üzletből, ha nem a megfelelő időpontban megy be.","shortLead":"Többen elégedetlenek, mert nem tudnak úgy bevásárolni, ahogy ráérnének. Van, ahol már inkább el sem küldik a vevőt...","id":"20200615_vasarlasi_idosav_nyugdijasok_idosek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3616eb8-a6d8-4711-946a-c763a156f94d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_vasarlasi_idosav_nyugdijasok_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 06:56","title":"A Magyar Nemzet szerint egyre feszültebb a helyzet az időseknek fenntartott idősáv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","shortLead":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","id":"20200616_biztositok_viharkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b530b-e931-4342-9dc1-3a2e87370e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_biztositok_viharkar","timestamp":"2020. június. 16. 10:39","title":"Egy hónap alatt egymilliárd forintnyi kártérítést is fizethetnek a biztosítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","shortLead":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","id":"20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc7bcb-96c2-49f9-8f3e-2db606422fd4","keywords":null,"link":"/elet/20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","timestamp":"2020. június. 14. 15:28","title":"A hétfőt sem ússzuk meg eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tesztüdülésre mennek németek ezrei Spanyolországba, parlamenti nagyüzem a héten, bomba formában Szoboszlai. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Tesztüdülésre mennek németek ezrei Spanyolországba, parlamenti nagyüzem a héten, bomba formában Szoboszlai. Ez a hvg360...","id":"20200615_Radar360_Viharkarok_orszagszerte_europai_vezetok_a_szobordontesek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85133d1d-f84c-43cc-be63-364a9b30f4dd","keywords":null,"link":"/360/20200615_Radar360_Viharkarok_orszagszerte_europai_vezetok_a_szobordontesek_ellen","timestamp":"2020. június. 15. 08:00","title":"Radar360: Viharkárok országszerte, európai vezetők a szobordöntések ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]