Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt a tévében, azonban az interneten nincs elérhető szakmai önéletrajza. A Partizán közérdekű adatigényléssel szerezte meg a dokumentumot.","shortLead":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt...","id":"20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c2c3c-b89c-4756-8fec-d5e57b017341","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","timestamp":"2020. június. 16. 18:30","title":"Közérdekű adatigényléssel kellett megszerezni Müller Cecília önéletrajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","shortLead":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","id":"20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3baae5-d9c7-4802-88e3-2691b454b68b","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"Kijött egy fotó a Trumpról készült sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra költöttek. ","shortLead":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra...","id":"20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964a73d5-94a1-483e-a299-0f283b140d71","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","timestamp":"2020. június. 16. 10:00","title":"Mészáros cégeinél legalább 854 millió adóforint vesztette el közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","shortLead":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","id":"20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a737d94-166c-49a8-bee3-c41d42967df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","timestamp":"2020. június. 16. 16:22","title":"Szél Bernadett megmagyarázta, miért nem szavazott a veszélyhelyzet végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával, távoktatással nem – állítja Demetrovics Zsolt pszichológus, aki szerint, bár vannak kockázatai annak, hogy megnövekedett a gép előtt töltött idő, akár még pozitív hozadéka is lehet, hogy most munkaeszközként jelentek meg a kütyük a gyerekek életében.\r

\r

","shortLead":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával...","id":"20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4777d-0959-4fde-a787-25397b6874b7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","timestamp":"2020. június. 15. 20:00","title":"Tudja, mit csinál a gyereke a számítógép előtt? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg az ország lakóit.","shortLead":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg...","id":"20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe46bd-f361-4696-888d-91f559122fb5","keywords":null,"link":"/360/20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","timestamp":"2020. június. 16. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Itt sem veszik túl komolyan a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb lesz, mint az Xbox Series X.","shortLead":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb...","id":"20200616_sony_playstation_5_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787affe2-a450-4640-b0cf-45e2c4b61137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sony_playstation_5_merete","timestamp":"2020. június. 16. 10:33","title":"Számolgatnak a PlayStation-rajongók, és tényleg óriási lehet a PS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]