Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti az uniós versenyszabályokat. ","shortLead":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti...","id":"20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f1f60-4b4b-4bf9-ba29-d4f4b2a07cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 16. 13:01","title":"Nekimegy az Apple Pay-nek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy egy nappal korábban, szerdán is egy új fertőzöttről és két elhunytról számolt be a koronavírus-járványról tájékoztató oldal.","shortLead":"Ahogy egy nappal korábban, szerdán is egy új fertőzöttről és két elhunytról számolt be a koronavírus-járványról...","id":"20200617_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddccb8f7-54bd-4f89-b0e8-c0cf77bfa152","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 17. 09:11","title":"Ismét egyetlen új fertőzöttet találtak, két idős beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány hatására megemelkedett azoknak az autóknak az aránya, amelyeket 15 éves koruk után hoztak be Magyarországra.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására megemelkedett azoknak az autóknak az aránya, amelyeket 15 éves koruk után hoztak be...","id":"20200615_a_rosszabb_minosegu_hasznaltautok_is_elmennek_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d9402-5f87-415a-addc-6d5b450cc3bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_a_rosszabb_minosegu_hasznaltautok_is_elmennek_most","timestamp":"2020. június. 15. 13:49","title":"Egyre öregebb autókkal töltik fel a magyar használtautó-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","shortLead":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","id":"20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ddebd-3e9e-4c86-9d98-5f5ee50c110b","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Egykori besúgótól rendelt filmet a közmédia a romániai rendszerváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel két különböző megoldást is integrál a processzoraiba, így próbálván fokozni a gépen tárolt adatok biztonságát.","shortLead":"Az Intel két különböző megoldást is integrál a processzoraiba, így próbálván fokozni a gépen tárolt adatok biztonságát.","id":"20200615_intel_processzor_tiger_lake_malware_tamadas_intel_cet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaed6cd-69c2-4b64-9382-37025fdde0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_intel_processzor_tiger_lake_malware_tamadas_intel_cet","timestamp":"2020. június. 15. 17:03","title":"Az Intel új processzoraiba már bele lesz égetve egy új védvonal a trükkös vírusok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Most például felújítottak egy meddőségi centrumot.","shortLead":"Most például felújítottak egy meddőségi centrumot.","id":"20200616_kasler_miklos_demografia_kormany_szuletes_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae04202f-3aa5-4752-82c8-3ae3d870bf10","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_kasler_miklos_demografia_kormany_szuletes_gyerek","timestamp":"2020. június. 16. 17:15","title":"Kásler: A kormány mindent megtesz, hogy több magyar szülessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer, a dexametazon – tették közhírré brit kutatók.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer...","id":"20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060cf16-a16c-4498-8552-cc08febfeb3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","timestamp":"2020. június. 16. 16:18","title":"Magyarországon is kapni a gyógyszert, amelyről azt mondják, megmentheti a koronavírus-betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]