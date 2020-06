Újabb botrány a "vasalódeszkás" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer kamuvideó-felismerő programot készítettek a nevezők, de ennél is beszédesebb szám, hogy ezek mennyire voltak hatékonyak.","shortLead":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer...","id":"20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97825e74-2fa5-49d0-8feb-7d3c3cfb7f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","timestamp":"2020. június. 15. 12:03","title":"Győztest hirdetett a Facebook: ijesztő, mennyire nem ismerjük fel a kamuvideókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek súlyosan megsérült, kórházban ápolják.","shortLead":"A gyerek súlyosan megsérült, kórházban ápolják.","id":"20200616_Kizuhant_keteves_kisfiu_XIII_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2799c9-c21f-4f99-83c3-63ec37ae2a40","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Kizuhant_keteves_kisfiu_XIII_kerulet","timestamp":"2020. június. 16. 09:01","title":"Kizuhant egy kétéves kisfiú a második emeletről a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa, már-már veszekedésnek beillő interjút adott a volt főpolgármester az Azonnalinak.","shortLead":"Furcsa, már-már veszekedésnek beillő interjút adott a volt főpolgármester az Azonnalinak.","id":"20200617_tarlos_istvan_interju__lanchid_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1924d791-26ec-44fc-ab00-a4c00ee13227","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tarlos_istvan_interju__lanchid_orban_viktor","timestamp":"2020. június. 17. 08:08","title":"Tarlós szerint az az ő és a miniszterelnök dolga, hogy milyen tanácsokat ad neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10265488-b76b-4627-9108-64c8d4ecd3fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői. ","shortLead":"Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői. ","id":"20200616_us_open_tenisz_zart_kapu_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10265488-b76b-4627-9108-64c8d4ecd3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3b76bc-dc38-47d0-93fa-72bf48cd2f57","keywords":null,"link":"/sport/20200616_us_open_tenisz_zart_kapu_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 20:35","title":"Lesz US Open, de nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kulcs? A víz. ","shortLead":"A kulcs? A víz. ","id":"20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed825794-2352-4eaa-925a-9213ed2b2fc3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Gazdagabb környékeken nagyobb a biológiai sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre jutott legalábbis egy brit kutatás.\r

\r

","shortLead":"Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre...","id":"20200615_brit_tudosok_idegen_fajok_foldonkivuli_intelligens_elet_tejutrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9706cd2f-2e01-4bd7-a964-af621a5d8805","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_brit_tudosok_idegen_fajok_foldonkivuli_intelligens_elet_tejutrendszer","timestamp":"2020. június. 15. 13:03","title":"Akár 30 idegen civilizáció is élhet a galaxisunkban a tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2610582d-a933-4cee-a1b2-d5be55651682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A siker a család vérében van. ","shortLead":"A siker a család vérében van. ","id":"20200616_Meszaros_Lorinc_occse_a_kornyezetvedelemben_is_jol_teljesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2610582d-a933-4cee-a1b2-d5be55651682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b1abf4-889c-49d5-a6a3-1ce831082e2e","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Meszaros_Lorinc_occse_a_kornyezetvedelemben_is_jol_teljesit","timestamp":"2020. június. 16. 17:25","title":"Százmilliókat tett zsebre Mészáros Lőrinc öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f165584-f021-4418-aef1-d1136461bac3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi interaktív térkép segítségével közelebbi képet kaphat az egyes országok és városok élethűen arányosított méretéről.","shortLead":"Az alábbi interaktív térkép segítségével közelebbi képet kaphat az egyes országok és városok élethűen arányosított...","id":"20200617_terkepeszet_terkep_orszaghatar_orszagok_aranyos_meretei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f165584-f021-4418-aef1-d1136461bac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67cb68-b351-4bcd-b318-f4547ebcb114","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_terkepeszet_terkep_orszaghatar_orszagok_aranyos_meretei","timestamp":"2020. június. 17. 08:03","title":"Sokan meg fognak lepődni: ezen a térképen megnézheti az országok és városok valós méreteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]