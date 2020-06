Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar Telekom felmérése. Az egyik legfontosabb változás az, hogy a digitális megoldásokban a minőség fontosabb lett, mint az ár, sokan pedig már a második hullámra készülnek.","shortLead":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar...","id":"20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e08a941-acae-4724-be75-32cfbf5977f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","timestamp":"2020. június. 18. 11:23","title":"A járvány változtatta meg a szokást a kis cégeknél: a digitális fejlesztést nem a legolcsóbb megoldásokkal próbálják megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes kérdéseket tettek fel, tudni akarják, azt is, hogy tényleg büszkék lennének-e egy elorzott múzeum megnyitóján.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes...","id":"20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ad065a-a52a-4d7a-aa25-94406edc78e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","timestamp":"2020. június. 17. 14:13","title":"Magyar tudósok tiltakoznak a Természettudományi Múzeum költözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak...","id":"20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39f02be-000c-4ebe-9a8e-c46c087243e0","keywords":null,"link":"/360/20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","timestamp":"2020. június. 18. 08:00","title":"Radar360: Észak-Korea mozgósít, a maszkviselés marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást...","id":"20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a485663e-5290-474d-b259-89191e37d03c","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. június. 17. 15:04","title":"Áder aláírta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","shortLead":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","id":"20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1b437-d085-4e0c-9525-6c566d380220","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","timestamp":"2020. június. 18. 13:17","title":"Orbán Viktor: Fekete a víz a medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","shortLead":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","id":"20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8954a25-fec1-44ad-9f1e-a192f1794707","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","timestamp":"2020. június. 17. 08:33","title":"Zöldeskék meteort videóztak Ausztrália felett, bevilágította az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzeti elkötelezettség, gyermekközpontúság és XXI. századi modernitás jellemzi a köteteket, amelyeket augusztusban szállítanak ki az iskolákba.","shortLead":"Nemzeti elkötelezettség, gyermekközpontúság és XXI. századi modernitás jellemzi a köteteket, amelyeket augusztusban...","id":"20200617_nemzeti_alaptanterv_nat_tankonyv_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0058e21a-eb70-4ede-b848-583e70567917","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_nemzeti_alaptanterv_nat_tankonyv_szallitas","timestamp":"2020. június. 17. 16:17","title":"Elkészültek az új NAT-nak megfelelő tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cff9a5-9b2f-4a93-9807-a2177cb98d99","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brémában nyert és behozhatatlan előnyre tett szert az éllovas.","shortLead":"Brémában nyert és behozhatatlan előnyre tett szert az éllovas.","id":"20200616_bayern_munchen_bundesliga_bajnok_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15cff9a5-9b2f-4a93-9807-a2177cb98d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e62a4-176b-429e-9227-a6ef8037ba7d","keywords":null,"link":"/sport/20200616_bayern_munchen_bundesliga_bajnok_foci","timestamp":"2020. június. 16. 22:55","title":"Zsinórban nyolcadszor bajnok a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]