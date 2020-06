Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet. A vasbeton szerkezetből darabok hullhatnak a Dunába és a rakpartokra, a pályalemez különösen a déli járdán bármikor elkezdhet beszakadni – állapítja meg egy friss jelentés. ","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet...","id":"20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fea758-ddb3-43ba-b1bb-49de82105a68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","timestamp":"2020. június. 18. 10:23","title":"Jelentés a Lánchíd állapotáról: a híd lényegében bármelyik pillanatban elkezdhet szétesni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet sem javult. Vélemény.","shortLead":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet...","id":"202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6274aa03-01fc-4253-88e3-2f71a82fd99f","keywords":null,"link":"/360/202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 18. 13:00","title":"Balavány: Vigyázat, újraindul az egészségügy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokig csak üres képek voltak láthatók a Google keresőjében a korábbi brit miniszterelnökről, Sir Winston Churchillről. A cég szerint az esetnek nincs köze a világ több pontján is zajló antirasszista tüntetésekhez.","shortLead":"Napokig csak üres képek voltak láthatók a Google keresőjében a korábbi brit miniszterelnökről, Sir Winston...","id":"20200616_sir_winston_churchill_foto_google_kepkereso_black_lives_matter_tuntetes_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46db1b73-8aad-4152-a92c-386bde258196","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sir_winston_churchill_foto_google_kepkereso_black_lives_matter_tuntetes_szobor","timestamp":"2020. június. 16. 17:03","title":"Elárulta a Google, miért tűnt el Churchill fotója a keresőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5110053-62fd-4b3a-8928-e82f1f961d3c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem szólalt meg sem a gyöngyöspatai romák kártérítése ügyében, sem a „romabűnözést” emlegetők tüntetése kapcsán. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztost, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét a hallgatása okairól és a felzárkóztatásról kérdeztük.","shortLead":"Nem szólalt meg sem a gyöngyöspatai romák kártérítése ügyében, sem a „romabűnözést” emlegetők tüntetése kapcsán. Vecsei...","id":"202024__vecsei_miklos__gyongyospatarol_szegenysegrol_csapdakrol__keptelen_nyomor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5110053-62fd-4b3a-8928-e82f1f961d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5397772-6cc9-45dd-9a28-46af28b2224a","keywords":null,"link":"/360/202024__vecsei_miklos__gyongyospatarol_szegenysegrol_csapdakrol__keptelen_nyomor","timestamp":"2020. június. 16. 17:00","title":"Vecsei Miklós: A nyomor jobban öröklődik, mint bármelyik genetikai kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint még négyezer intézménytől várnak választ.","shortLead":"Az államtitkár szerint még négyezer intézménytől várnak választ.","id":"20200618_koronavirus_egeszsegugy_500_ezer_forint_horvath_ildiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30707b17-3ac0-4da5-88a0-c951c40d0a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_koronavirus_egeszsegugy_500_ezer_forint_horvath_ildiko","timestamp":"2020. június. 18. 11:04","title":"Hétezer intézmény igényelte eddig az 500 ezres víruspénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa, már-már veszekedésnek beillő interjút adott a volt főpolgármester az Azonnalinak.","shortLead":"Furcsa, már-már veszekedésnek beillő interjút adott a volt főpolgármester az Azonnalinak.","id":"20200617_tarlos_istvan_interju__lanchid_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1924d791-26ec-44fc-ab00-a4c00ee13227","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tarlos_istvan_interju__lanchid_orban_viktor","timestamp":"2020. június. 17. 08:08","title":"Tarlós szerint az az ő és a miniszterelnök dolga, hogy milyen tanácsokat ad neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan egy kollégáját ért igazságtalanságot kezeltek.","shortLead":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan...","id":"20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8281021-4cdd-461b-9702-5bc08f8be71c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","timestamp":"2020. június. 16. 19:29","title":"Elmondta a véleményét, elbocsátotta a tankerület vezetője a zenetanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]