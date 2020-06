Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési államtitkár.","shortLead":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési...","id":"20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f2423-11e0-4b42-8ec0-8e2720f6e1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","timestamp":"2020. június. 18. 09:30","title":"Maruzsa: Jó döntés volt megtartani az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságok két tucat helyszínen csaphattak le az érintettekre.","shortLead":"A hatóságok két tucat helyszínen csaphattak le az érintettekre.","id":"20200617_szechenyi_kereskedelmi_bank_rendorseg_orizetbe_vetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6e4fb-60fe-49ec-89c9-5d15bef193b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_szechenyi_kereskedelmi_bank_rendorseg_orizetbe_vetel","timestamp":"2020. június. 17. 12:57","title":"Index: Őrizetbe vette a rendőrség a bukott Széchenyi Bank egykori vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet lehet belőle.","shortLead":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet...","id":"20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e78c669-8c4f-454a-8f21-3d0d32472f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","timestamp":"2020. június. 18. 10:03","title":"Valaki megépítette legóból a világ első GeForce videokártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves egyetemista. Most kiderült, lehet, hogy csak tévedésből jelent meg ez az összeg.","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves...","id":"20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4bb837-26fa-4fd6-8775-60c476800173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","timestamp":"2020. június. 18. 13:10","title":"Egy fiatal öngyilkos lett, mert az app, amivel a tőzsdén kereskedett, 224 millió forintnyi mínuszt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Costes, a Bock bisztró vagy a Borkonyha is a kontinens élvonalában szerepel. ","shortLead":"A Costes, a Bock bisztró vagy a Borkonyha is a kontinens élvonalában szerepel. ","id":"20200618_Magyar_ettermek_is_bekerultek_Europa_legjobbjai_koze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15d8db-57ad-497c-8303-c31241082662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Magyar_ettermek_is_bekerultek_Europa_legjobbjai_koze","timestamp":"2020. június. 18. 15:05","title":"Magyar éttermek is bekerültek Európa legjobbjai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék – a könnyű elérhetőség mellett. Az online videótárakban a folyamatosan megjelenő új szériák mellett párhuzamosan elkezdünk akár három másikat is, nem ritkán olyat, ami már befejeződött, a 90-es évek vége óta megerősödő minőségi sztenderdek miatt pedig már az újranézés sem bűncselekmény. Alább az HBO GO kínálatából válogattunk és teszünk javaslatokat, de a lista személyes ízlésünket tükrözi. ","shortLead":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék –...","id":"20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28ec390-fefc-4471-8631-a87b09aeb444","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","timestamp":"2020. június. 17. 12:30","title":"10 progresszív sorozat, ami mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","shortLead":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","id":"20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeede95-a013-4584-b76f-c35bed43a7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 11:58","title":"Búcsúzott az operatív törzs, a mémgyárosoknak is köszönetet mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokig csak üres képek voltak láthatók a Google keresőjében a korábbi brit miniszterelnökről, Sir Winston Churchillről. A cég szerint az esetnek nincs köze a világ több pontján is zajló antirasszista tüntetésekhez.","shortLead":"Napokig csak üres képek voltak láthatók a Google keresőjében a korábbi brit miniszterelnökről, Sir Winston...","id":"20200616_sir_winston_churchill_foto_google_kepkereso_black_lives_matter_tuntetes_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46db1b73-8aad-4152-a92c-386bde258196","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sir_winston_churchill_foto_google_kepkereso_black_lives_matter_tuntetes_szobor","timestamp":"2020. június. 16. 17:03","title":"Elárulta a Google, miért tűnt el Churchill fotója a keresőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]