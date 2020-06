Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az albínó bálna most is Ausztráliánál tűnt fel. Hacsak nem egy másik volt.","shortLead":"Az albínó bálna most is Ausztráliánál tűnt fel. Hacsak nem egy másik volt.","id":"20200618_albino_balna_migaloo_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ecd95f-fd6d-4e79-8830-0295e28709af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_albino_balna_migaloo_ausztralia","timestamp":"2020. június. 18. 11:33","title":"Ismét látták a világ leghíresebb bálnáját, a hófehér Migaloot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5","c_author":"Kovács Gábor, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba, magyar tőkével száll be globális üzletekbe, és magyar tőkét invesztál nemzetpolitikai céljainak megvalósításába – na és a hozzá közel álló gazdasági körök etetésére. ","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba...","id":"20200618_Portyaszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668aa6c-76f2-4fe3-9361-296c74f09e6d","keywords":null,"link":"/360/20200618_Portyaszolgalat","timestamp":"2020. június. 18. 07:00","title":"Orbán az oroszokkal, a törökökkel és fideszes őrkutyákkal gyarmatosítja Közép-Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","shortLead":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","id":"20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6fc38-e12e-4b56-a997-8881a3d3981c","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","timestamp":"2020. június. 18. 05:22","title":"Megint sárlavina árasztotta el a síneket Nagymaros és Zebegény között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is. Az operációs rendszer egy hiba miatt folyamatosan töredezettségmentesíteni akarja a meghajtókat, ám ez betehet az SSD-knek.","shortLead":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is...","id":"20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c063754-632e-4ff4-89cf-649d71cbe5e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","timestamp":"2020. június. 17. 18:03","title":"Kikészítheti az SSD-t a Windows 10 májusi nagy frissítése – mutatjuk, mit tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejéig kell csatlakozniuk a vállalkozásoknak a NAV online rendszerébe, de a zökkenőmentes átállásra több idő jut.","shortLead":"Július elsejéig kell csatlakozniuk a vállalkozásoknak a NAV online rendszerébe, de a zökkenőmentes átállásra több idő...","id":"20200619_online_szamla_nav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de9056d-bbfb-4fc0-b2ec-fe0e60772a3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_online_szamla_nav","timestamp":"2020. június. 19. 10:59","title":"Online számlarendszer: a NAV türelmi időt ad a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627ad235-3cf6-46d4-9ded-06a08eb5668c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtöki viharban Békés megyében fotóztak le egy jókora tubát.","shortLead":"A csütörtöki viharban Békés megyében fotóztak le egy jókora tubát.","id":"20200618_sarkad_felhotolcser_tuba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627ad235-3cf6-46d4-9ded-06a08eb5668c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95513a8f-6b5a-433a-a093-7f1032cf9a64","keywords":null,"link":"/elet/20200618_sarkad_felhotolcser_tuba","timestamp":"2020. június. 18. 16:21","title":"Sarkadon egy felhőtölcsér kis híján a földig ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a koronavírus-járvány miatt sokan ültek most biciklire, egy piackutató cég szerint 10 százalékkal kevesebb bevételt hoznak idén a kerékpáreladások. ","shortLead":"Bár a koronavírus-járvány miatt sokan ültek most biciklire, egy piackutató cég szerint 10 százalékkal kevesebb bevételt...","id":"20200619_kerekpar_koronavirus_vasarlas_fizikaitavolsagtartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef69fb-aa6c-4f03-a6bc-d068c3c509a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_kerekpar_koronavirus_vasarlas_fizikaitavolsagtartas","timestamp":"2020. június. 19. 12:40","title":"Egy tanulmány szerint mégsem hozza el a kerékpárkánaánt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése és a veszélyhelyzet bevezetése óta először tartott élőben kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A védekezést sikeresnek nevezték, egy második hullámot azonban reálisnak tart a kormány, a virológusok szerint szeptemberben-októberben érkezhet. Az augusztus 20-ai ünnepségeket és a tűzijátékot ezért csak akkor rendezik meg, ha az biztonságos. A Pesti úti idősotthon vizsgálata során a Fővárosi Kormányhivatal a fenntartó önkormányzat felelősségét állapította meg, ezt a főváros bíróságon támadta meg. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése és a veszélyhelyzet bevezetése óta először tartott élőben kormányinfót...","id":"20200618_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b882a4-b5f5-4b49-88f7-89f2ead32032","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_kormanyinfo","timestamp":"2020. június. 18. 10:26","title":"Gulyás Gergely: Akkor lesz tűzijáték, ha biztonságosan meg lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]