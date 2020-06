Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók, miután mintegy 40 millió darabra nem találnak vevőt – adta hírül kedden a Le Monde című újság.","shortLead":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók...","id":"20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019dd719-e432-4563-b742-7483ca950054","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","timestamp":"2020. június. 09. 15:59","title":"Annyira nincs rájuk kereslet, hogy már a kormány segítségét kérik a francia maszkgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta a hajléktalanokra vonatkozó kijárási korlátozásokat.","shortLead":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta...","id":"20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6e6fbd-ce5d-4142-8e8c-2ccd6f813e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","timestamp":"2020. június. 09. 17:24","title":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell hajtania.","shortLead":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell...","id":"20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4948a44-cc54-4808-8720-20dbf2afad6c","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 17:09","title":"Megszólalt a villámkarriert befutott, focistából lett vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) irányonként 8 vonatból 7-et eltöröl a Csorna–Hegyeshalom vonalon. ","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) irányonként 8 vonatból 7-et...","id":"20200610_Vonat_megszuntet_Csorna_Hegyeshalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a93053-8343-4d53-b1fe-133bbc60c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Vonat_megszuntet_Csorna_Hegyeshalom","timestamp":"2020. június. 10. 18:27","title":"Újabb vonatjáratokat ritkít az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3358cca3-9841-4bc5-a7e0-2742dc8d0094","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német népautóból eddig közel 40 millió darabot gyártottak, ez közülük az egyik legizgalmasabb.","shortLead":"A német népautóból eddig közel 40 millió darabot gyártottak, ez közülük az egyik legizgalmasabb.","id":"20200610_34_millio_forint_a_legritkabb_Volkswagen_Golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3358cca3-9841-4bc5-a7e0-2742dc8d0094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f468e6-41e5-44e3-a752-0acd111fa667","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_34_millio_forint_a_legritkabb_Volkswagen_Golf","timestamp":"2020. június. 10. 16:41","title":"34 millió forint a legritkább Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","shortLead":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","id":"20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bb5dc8-f442-4f58-ac34-0991f3e39bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","timestamp":"2020. június. 10. 10:27","title":"A Rogán-féle turisztikai ügynökség 1,5 milliárdot adott négy luxusszállodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","id":"20200609_maruzsa_iskolaorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40613ec-f07e-42f2-9b66-02435ea65f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_maruzsa_iskolaorseg","timestamp":"2020. június. 09. 16:42","title":"Maruzsa: Külön rendészeti szervként jöhet létre az iskolaőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael Whitty azért tette, amit, mert azt olvasta a neten, hogy az 5G miatt alakult ki a koronavírus.","shortLead":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael...","id":"20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e76b24-0d56-49cb-aa68-f54e51a73b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 10. 12:03","title":"Felgyújtott egy 5G-s mobiltornyot, mert azt hitte, amiatt alakult ki a világjárvány – 3 év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]