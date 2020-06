Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég szerint a gyermekek érdekében valósítják meg.","shortLead":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég...","id":"20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398e691-01e9-412a-8001-d954e8fcc4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","timestamp":"2020. június. 18. 09:03","title":"Orwell nevű arcfelismerő kamerát szerelnek fel 43 000 iskolában Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"360","description":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson a verekedésre koncentrálni. Erre tanítom a játékosaimat is” – magyarázta a fair play receptjét a sikerkapitány. A most tragikusan fiatalon elhunyt háromszoros olimpiai bajnokkal a HVG 2013 márciusában készített portréinterjút, ezt közöljük újra, változtatás nélkül.","shortLead":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson...","id":"201313_benedek_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be63729-f094-4df3-90cf-93771db6e86c","keywords":null,"link":"/360/201313_benedek_tibor","timestamp":"2020. június. 18. 09:15","title":"Benedek Tibor: Az ember egy dolgot tud csak igazán jól csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","shortLead":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","id":"20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e194b-dd43-4c86-a751-7e5cee9083fa","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Bruce Springsteen Donald Trumpnak: Tegyen fel egy kib…tt maszkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","shortLead":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","id":"20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372f87bd-f7e4-46e8-a4af-bfa80d8cfa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","timestamp":"2020. június. 18. 09:22","title":"Fotókon a Soroksári úti súlyos baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","shortLead":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","id":"20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec26210-bf8c-49e5-b715-8c8ed1511bc6","keywords":null,"link":"/sport/20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","timestamp":"2020. június. 18. 12:21","title":"Mindenki számára nyilvános gyertyagyújtással emlékeznek Benedek Tiborra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja üzenetünket egy barátunknak, ismerősünknek. Most a járvány által ihletett új funkcióval állt elő a cég: élő videós beszélgetést szervez le Zoomon annak, aki megfizeti kedvenc sztárja óradíját.","shortLead":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja...","id":"20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d36ad5-b27d-4762-a455-377e429d3f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","timestamp":"2020. június. 17. 11:03","title":"Új szolgáltatás: 10 percig beszélgethetünk egy hírességgel a Zoomon, csak győzzünk érte fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány attól tart, hogy Kína a Google és a Facebook új vezetékén át is kémkedhet majd.","shortLead":"Az amerikai kormány attól tart, hogy Kína a Google és a Facebook új vezetékén át is kémkedhet majd.","id":"20200618_plcn_hongkong_internet_adatkabel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ee810b-0937-425f-9b6e-edb48484a424","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_plcn_hongkong_internet_adatkabel","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Az új csendes-óceáni adatkábel Kína hatalmi törekvései miatt kerülheti el Hongkongot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy közel egy ezer szerverből álló adatközpontját a koronavírussal kapcsolatos kutatásokhoz állította át. A módszer előnye a hűtésnél keresendő.","shortLead":"A Microsoft egy közel egy ezer szerverből álló adatközpontját a koronavírussal kapcsolatos kutatásokhoz állította át...","id":"20200618_koronavirus_ellenszer_vakcina_vedooltas_viz_alatti_adatkozpont_szerver_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefee7ee-9c23-4859-90cd-7eb627ed404e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_koronavirus_ellenszer_vakcina_vedooltas_viz_alatti_adatkozpont_szerver_microsoft","timestamp":"2020. június. 18. 08:33","title":"Most már a víz alatt is kutatnak a koronavírus ellenszere után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]