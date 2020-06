Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","shortLead":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","id":"20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb80198-1f4d-4bb4-84aa-0c6616f85c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 15:27","title":"Kiplakátolta Budapest, hogy mennyit akar elvenni a várostól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88bf8112-c39d-4c0d-aec8-470dcb4b280b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alezredes egy interjúban beszélt erről. Örült, hogy maszkban kellett vásárolni menni, mert így sokkal kevesebben ismerték fel.","shortLead":"Az alezredes egy interjúban beszélt erről. Örült, hogy maszkban kellett vásárolni menni, mert így sokkal kevesebben...","id":"20200620_gal_kristof_interju_operativ_torzs_pulpitus_kaspo_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88bf8112-c39d-4c0d-aec8-470dcb4b280b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ea9c74-9fd0-4f57-963e-525e9c4e4a21","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_gal_kristof_interju_operativ_torzs_pulpitus_kaspo_muller_cecilia","timestamp":"2020. június. 20. 16:38","title":"Gál Kristófék egymás között is kaspónak hívták az operatív törzs pulpitusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szél Bernadett kérdéseket intézett a Paks II.-es beruházásért felelős miniszternek, pontos válaszokat ugyan nem kapott, de így is kiderült, hogy a hónap végéig beadják a létesítési engedélykérelmet.","shortLead":"Szél Bernadett kérdéseket intézett a Paks II.-es beruházásért felelős miniszternek, pontos válaszokat ugyan nem kapott...","id":"20200619_paks_II_letesitesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e54657a-26f5-4cf0-8d10-02c0512a20e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_paks_II_letesitesi_engedely","timestamp":"2020. június. 19. 17:45","title":"Hamarosan benyújtják az egyik legfontosabb engedélykérelmet a Paks II.-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan optimisták. ","shortLead":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan...","id":"20200619_chanel_koronavirus_luxus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a2d7a2-6462-4c72-9ac4-9757dc1bac50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_chanel_koronavirus_luxus","timestamp":"2020. június. 19. 15:45","title":"Rekordév után durva évekre számít a Chanel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig orosz származású fegyverkereskedő, Kobály László.","shortLead":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig...","id":"202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e08e-b40d-41df-8f51-1528c58209fd","keywords":null,"link":"/360/202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","timestamp":"2020. június. 20. 12:15","title":"NER-vállalkozó és orosz származású fegyverkereskedő gründol közös faipari céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45225c19-5bdb-429b-93d0-de50ed4cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta frissítési listáját a Huawei. A felsorolásból kiderül, melyik modellekre érkezik meg a gyártó felhasználói felületének új funkciókkal is kecsegtető friss verziója.

","shortLead":"Kiadta frissítési listáját a Huawei. A felsorolásból kiderül, melyik modellekre érkezik meg a gyártó felhasználói...","id":"20200620_huawei_emui_10_1_szoftverfrissites_melyik_modell_honor_magic_ui_3_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45225c19-5bdb-429b-93d0-de50ed4cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcfdd64-111a-4ea3-8752-ff51b17af536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_huawei_emui_10_1_szoftverfrissites_melyik_modell_honor_magic_ui_3_1","timestamp":"2020. június. 20. 08:03","title":"Huawei telefonja van? Itt a lista, melyik mobil használói örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","shortLead":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","id":"20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d4846-7008-4c9f-84e8-e146c6f30cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","timestamp":"2020. június. 20. 13:04","title":"Kulcsár Krisztián maradt a MOB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali hatállyal Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter. A kórház a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint áthágta a az infekciókontrollra vonatkozó előírást is, de ennél bővebbet nem közöltek.\r

","shortLead":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali...","id":"20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93908cba-5367-4641-b460-cd520377f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","timestamp":"2020. június. 19. 19:57","title":"Vizsgálódott az NNK is, de továbbra sem derül ki, miért rúgták ki a fehérvári kórházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]