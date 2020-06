Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","shortLead":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","id":"20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472314a7-0def-4251-98d3-14d5200194b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","timestamp":"2020. június. 21. 08:55","title":"Müller Cecília: Nem szabad hátradőlni, mert még világjárvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","shortLead":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","id":"20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939b5c8-93b6-4fe2-807f-0e584a790fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. június. 22. 09:01","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak, két beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a038fb42-89b3-4aea-8f12-455503431f5f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába végeznek egyetemet, Amerikában legfeljebb pénztárosnak állhatnak az autisták. Ezen segítene egy új startup.","shortLead":"Hiába végeznek egyetemet, Amerikában legfeljebb pénztárosnak állhatnak az autisták. Ezen segítene egy új startup.","id":"202025_atcimkezik_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a038fb42-89b3-4aea-8f12-455503431f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e799628e-729c-4cff-bc58-c618ddc27c83","keywords":null,"link":"/360/202025_atcimkezik_oket","timestamp":"2020. június. 21. 08:30","title":"Az autizmusból előnyt kovácsoló startup lett a halálos ágy melletti fogadalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88bf8112-c39d-4c0d-aec8-470dcb4b280b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alezredes egy interjúban beszélt erről. Örült, hogy maszkban kellett vásárolni menni, mert így sokkal kevesebben ismerték fel.","shortLead":"Az alezredes egy interjúban beszélt erről. Örült, hogy maszkban kellett vásárolni menni, mert így sokkal kevesebben...","id":"20200620_gal_kristof_interju_operativ_torzs_pulpitus_kaspo_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88bf8112-c39d-4c0d-aec8-470dcb4b280b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ea9c74-9fd0-4f57-963e-525e9c4e4a21","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_gal_kristof_interju_operativ_torzs_pulpitus_kaspo_muller_cecilia","timestamp":"2020. június. 20. 16:38","title":"Gál Kristófék egymás között is kaspónak hívták az operatív törzs pulpitusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés küszöbén. Furcsaságok a valutaunió előtti napokból. ","shortLead":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés...","id":"20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0e5bc-cefc-4090-a9cc-6e3658a963ba","keywords":null,"link":"/360/20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","timestamp":"2020. június. 20. 17:00","title":"Nyugatnémet márkát vártak, kenyérhiányt kaptak az NDK-ban – 1990. június 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben étkezünk-e, és élvezzük-e, az már egy másik kérdés. Teszt.","shortLead":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben...","id":"20200621_vegan_hamburger_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80b4a-bd2f-49b8-a5c9-de13d8c869b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_vegan_hamburger_teszt","timestamp":"2020. június. 21. 10:00","title":"Húsmentes álom vagy rémálom? A hvg.hu nagy vegánburger tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével eljátszott a gondolattal, hogyan történhetett az ötletelés. Így jutunk el néhány lépésben Scooby-Doo-tól, Kunhalmi Ágnesen keresztül a botrányt kirobbantó felvételig. ","shortLead":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével...","id":"20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb620bb3-1ca9-4de2-8efd-87d185cafb30","keywords":null,"link":"/360/20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","timestamp":"2020. június. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Lehet nem mentős a nő az MSZP videójában, de Mészáros Lőrinc se közgazdász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200621_messenger_uzenetek_lezarasa_felkapcsolt_villany_lehallgatas_ps5_ara_operativ_torzs_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216dc063-4594-4d99-aff1-c1ccb51a8bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_messenger_uzenetek_lezarasa_felkapcsolt_villany_lehallgatas_ps5_ara_operativ_torzs_memek","timestamp":"2020. június. 21. 12:03","title":"Ez történt: előkerült egy új Facebook Messenger-funkció, amivel lezárhatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]