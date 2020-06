Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","shortLead":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","id":"20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13201285-e6d5-4c45-a1af-9cc10c1fb10d","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","timestamp":"2020. június. 22. 15:29","title":"Hatmilliárdos tőkbefektetést kapott a magyar önvezetőautó-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt a szerkesztőség közleménye is, amelyet több tucatnyi munkatárs írt alá, és a főszerkesztő jegyez.","shortLead":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt...","id":"20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b30d8a-aca8-4996-b7b4-7d0c0637a2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","timestamp":"2020. június. 21. 20:07","title":"Az Index szerkesztősége megírta, mitől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","shortLead":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","id":"20200622_Trump_Venezuela_Maduro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b6f10d-0943-4dae-b090-65fd24a5afa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_Trump_Venezuela_Maduro","timestamp":"2020. június. 22. 06:54","title":"Trump nem zárkózna el a találkozótól a venezuelai diktátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok vonzóbbá teszik majd a tesztalanyokat.","shortLead":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok...","id":"20200622_macskas_ferfiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e693b-fbf9-4e86-a233-da28141ff383","keywords":null,"link":"/elet/20200622_macskas_ferfiak","timestamp":"2020. június. 22. 17:38","title":"Férfiatlannak tartják a macskás férfiakat az amerikai nők egy friss kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás a problémára.","shortLead":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás...","id":"20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8b28-a56a-4c0c-95ac-221d817704e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","timestamp":"2020. június. 23. 19:13","title":"Találtak még egy kellemetlen hibát a Windows 10 frissítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","shortLead":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","id":"20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54040d3-b8d3-48c2-b7f5-a3cbf02b7359","keywords":null,"link":"/elet/20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","timestamp":"2020. június. 22. 21:23","title":"Egy siófoki hajléktalan közel egymillió forintot kapott egy ismeretlentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén, a karanténoktatásból adódó lemaradás miatt többeket is érinthet a szokásosnál. A matematikai hiányosságokhoz van is egy kiváló segítség.\r

\r

","shortLead":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén...","id":"20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e37fe4-700c-44a3-86c4-73a99aabbb46","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","timestamp":"2020. június. 23. 10:56","title":"Nyáron is matekoznia kell a gyereknek? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben, hogy Magyarországon csupán kevés független sajtóorgánum tudott ellenállni a politikai nyomásnak, ám a koronaválság az utolsó önálló szerkesztőségeket is bezárással fenyegeti. ","shortLead":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben...","id":"20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f4a8d8-c45e-43ea-a8f2-b7f8d7b1a9c2","keywords":null,"link":"/360/20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","timestamp":"2020. június. 22. 07:30","title":"Tagesspiegel: Szükségállapot a magyar demokráciaban a média helyzete miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]