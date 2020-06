Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Magyarország nem azért akkora, amekkora, mert a győztes nagyhatalmak 1920-ban így döntöttek, hanem azért, mert nem a Trianont eltemető náci Németország és fasiszta Olaszország nyerte a második világháborút. Révész Sándor publicisztikája.","shortLead":"Magyarország nem azért akkora, amekkora, mert a győztes nagyhatalmak 1920-ban így döntöttek, hanem azért, mert nem...","id":"202024_kicsik_legyunk_vagy_nacik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cdf3bc-3dc4-47fb-8d81-ded437451904","keywords":null,"link":"/360/202024_kicsik_legyunk_vagy_nacik","timestamp":"2020. június. 21. 14:00","title":"Révész Sándor: Kicsik legyünk vagy nácik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab0a24-47bb-4595-bb07-7cf8138c9a03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vezsenyi László jótékony célra ajánlotta fel a nagy karriert befutó vasalódeszkát.","shortLead":"Vezsenyi László jótékony célra ajánlotta fel a nagy karriert befutó vasalódeszkát.","id":"20200622_A_hires_vasalodeszka_uj_gazdajat_keresi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ab0a24-47bb-4595-bb07-7cf8138c9a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a37bd0-13b9-4b16-9cde-bae498839cdd","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_hires_vasalodeszka_uj_gazdajat_keresi","timestamp":"2020. június. 22. 14:45","title":"Új gazdáját keresi a makói tanár híres vasalódeszkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja a teljes juttatást. ","shortLead":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja...","id":"20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b35c976-dd09-40ce-847f-a15e81700eae","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","timestamp":"2020. június. 21. 18:45","title":"Növelnék az olimpikonok özvegyeinek járadékát, Epres Panni is nagyobb támogatást kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f998336a-73fb-4bcf-9625-5098fec93bbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén negyvenötödik születésnapját ünneplő típusból most feltűnt a színen egy új tulajdonosra váró példány.","shortLead":"Az idén negyvenötödik születésnapját ünneplő típusból most feltűnt a színen egy új tulajdonosra váró példány.","id":"20200622_69_liter_nem_a_fogyasztasa_a_motorja_ekkora_ennek_az_elado_patinas_mercedes_450_sel_69","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f998336a-73fb-4bcf-9625-5098fec93bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8676f6a2-f2a1-4fa2-872b-a677201096f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_69_liter_nem_a_fogyasztasa_a_motorja_ekkora_ennek_az_elado_patinas_mercedes_450_sel_69","timestamp":"2020. június. 22. 06:41","title":"6,9 liter: nem a fogyasztása, a motorja ekkora ennek az eladó patinás Mercinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64459adc-e1d8-4fc6-91cc-9cec7365b4b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas évektől a rendszerváltás időszakáig tartalmaz fotókat az a főként negatívokból álló gyűjtemény, amely a Budapest Főváros Levéltárának őrizetébe került. ","shortLead":"A hatvanas évektől a rendszerváltás időszakáig tartalmaz fotókat az a főként negatívokból álló gyűjtemény, amely...","id":"20200622_Kozel_150_ezer_foto_kerult_elo_a_szocialista_Budapestrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64459adc-e1d8-4fc6-91cc-9cec7365b4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e55a20-3bed-403e-9f87-48704ed26cc8","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Kozel_150_ezer_foto_kerult_elo_a_szocialista_Budapestrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:17","title":"Közel 150 ezer, eddig nem látott fotó került elő a szocialista Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","shortLead":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","id":"202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1fe1e-bad4-452b-8ded-6d3f48cc9251","keywords":null,"link":"/360/202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","timestamp":"2020. június. 22. 14:15","title":"Frivol magyarázatoktól sem mentes a Kováts Krisztáék Biblia show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is szerepel.","shortLead":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is...","id":"20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e920e1d2-a29f-42f6-9616-e002e340b68e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 22. 18:03","title":"Iskolai tananyag lett Lengyelországban egy remek videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]