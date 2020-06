Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5753ae2-4a39-49c7-8840-953567f5c813","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bernice A. King a rendőri erőszak áldozatául esett fekete férfi, Rayshard Brooks gyászszertartásán mondott beszédet.","shortLead":"Bernice A. King a rendőri erőszak áldozatául esett fekete férfi, Rayshard Brooks gyászszertartásán mondott beszédet.","id":"20200624_folytassatok_a_harcot_bernice_a_king_blm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5753ae2-4a39-49c7-8840-953567f5c813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837e9eb-2a46-4d78-abd0-cf3de536d36d","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_folytassatok_a_harcot_bernice_a_king_blm","timestamp":"2020. június. 24. 08:25","title":"\"Folytassátok a harcot!\" – Martin Luther King lánya üzent a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország kész tárgyalni a kártérítésről, és hajlandó Párizsba küldeni elemzésre a gép feketedobozait. ","shortLead":"Az ország kész tárgyalni a kártérítésről, és hajlandó Párizsba küldeni elemzésre a gép feketedobozait. ","id":"20200623_iran_forradalmi_garda_tevedesbol_lelott_utasszallito_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90f392-219b-48c5-b52a-121e8a9bd851","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_iran_forradalmi_garda_tevedesbol_lelott_utasszallito_karterites","timestamp":"2020. június. 23. 06:21","title":"Kártérítést fizethet a tévedésből lelőtt gép áldozataiért Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","shortLead":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","id":"20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8f774f-6ee3-40a6-8bad-bf8e0929d15d","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","timestamp":"2020. június. 23. 19:43","title":"Trump szerint börtönbe kellene vonulnia a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","shortLead":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","id":"20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5cb69d-89ed-4ca6-a25d-dcd8d696cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","timestamp":"2020. június. 24. 10:21","title":"Újabb áremelkedés jön pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","shortLead":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","id":"20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc95d25-89b0-409c-90c0-9f9667519132","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 23. 07:21","title":"Megírták, miért kapott diplomata-útlevelet Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött az elmúlt évtizedek legdurvább válsága.","shortLead":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött...","id":"20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14a6b-8af4-40a2-98e5-09c39fced2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","timestamp":"2020. június. 24. 12:55","title":"Az államcsőd szélére került márciusban Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","shortLead":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","id":"20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7cd3c-7f7e-4391-88d3-25c05fefc161","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","timestamp":"2020. június. 22. 19:05","title":"Trump: A levélben szavazás választási csaláshoz vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben betiltott volna. A brüsszeli Politico összegyűjtötte azokat a részeket, amelyek Trump nézeteit tartalmazzák az Európai Unióról, annak vezetőiről és a nagyobb tagállamok első embereiről.","shortLead":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben...","id":"20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a20cd1-11dc-433a-9bd9-dafad31a54a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","timestamp":"2020. június. 24. 13:35","title":"A látszat csal: egy különleges ok miatt mégis kedveli Trump Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]