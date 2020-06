Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","shortLead":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","id":"20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5cb69d-89ed-4ca6-a25d-dcd8d696cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","timestamp":"2020. június. 24. 10:21","title":"Újabb áremelkedés jön pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae303664-4eaa-4742-b0e9-58ae4ad8ccac","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője. Emellett lassan a média lett a másodállása: szeretné bebizonyítani, hogy értelmes tartalommal is lehet valaki influenszer. Portréinterjú Kőnig Róberttel. ","shortLead":"Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője...","id":"202024_konig_robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae303664-4eaa-4742-b0e9-58ae4ad8ccac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ab7c1-fc25-48f4-ac6d-57b22a7ef0f7","keywords":null,"link":"/360/202024_konig_robert","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Kőnig doki: \"A magán- és állami egészségügynek helye van egymás mellett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két régi ügyben is kiderült az igazság.","shortLead":"Két régi ügyben is kiderült az igazság.","id":"20200623_gyilkossag_felderitese_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd7914-7b2c-4900-882f-fbb60fa83d69","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_gyilkossag_felderitese_rendorseg","timestamp":"2020. június. 23. 11:55","title":"Évekkel ezelőtti gyilkosságokat oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","shortLead":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","id":"20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592b6158-423a-400e-a714-baf9ff9bc750","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","timestamp":"2020. június. 24. 08:58","title":"Mi lesz a havi törlesztéssel és a lakásárakkal a kamatcsökkenés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról tárgyal. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja. ","shortLead":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról...","id":"20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f230d-5357-4249-a9da-7c7776f510b2","keywords":null,"link":"/360/20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","timestamp":"2020. június. 24. 10:00","title":"Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben.","shortLead":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség...","id":"20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f06fda-34b3-4f3f-b51b-4f71b9e6f857","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 16:30","title":"Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ac78a3-7ec1-459c-a152-c0888c1aa8c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vonatokra Magyarországon a csornai állomáson lehet majd fel- és leszállni.","shortLead":"A vonatokra Magyarországon a csornai állomáson lehet majd fel- és leszállni.","id":"20200624_adria_regiojet_kozvetlen_jarat_vonatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ac78a3-7ec1-459c-a152-c0888c1aa8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0090b6-4cb5-448c-8907-6e76ec942b65","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_adria_regiojet_kozvetlen_jarat_vonatok","timestamp":"2020. június. 24. 05:33","title":"Közvetlen vonatokat indít a RegioJet az Adriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támadó kábítószert fogyasztott a késelés előtt.","shortLead":"A támadó kábítószert fogyasztott a késelés előtt.","id":"20200624_borton_pulover_munkatars_Csolnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2a2a31-6edd-49ea-b88a-dc08a4326263","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_borton_pulover_munkatars_Csolnok","timestamp":"2020. június. 24. 15:47","title":"Tíz és fél év börtönt kapott a férfi, aki egy pulóver miatt ölte meg a munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]