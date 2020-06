Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c166583-1c2b-45d8-9468-53eb90c6d47d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Külön lesz egy nyilvános megemlékezés is, ahol a tisztelői leróhatják a kegyeletüket.","shortLead":"Külön lesz egy nyilvános megemlékezés is, ahol a tisztelői leróhatják a kegyeletüket.","id":"20200624_Benedek_Tibort_szuk_csaladi_korben_temetik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c166583-1c2b-45d8-9468-53eb90c6d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a37d5c-d83d-48ae-b307-5f7dedeb87ce","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Benedek_Tibort_szuk_csaladi_korben_temetik","timestamp":"2020. június. 24. 08:34","title":"Benedek Tibort szűk családi körben temetik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek \"csak\" zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak. ","shortLead":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen...","id":"20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb7a80-9501-492a-9c6c-84f2380e2dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"Avítt, lapos, történelmet hamisít - Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt hosszú hetekig csak sürgősségi operációkat lehetett végezni. ","shortLead":"A koronavírus miatt hosszú hetekig csak sürgősségi operációkat lehetett végezni. ","id":"20200623_A_koronavirus_utan_28_ezren_varnak_mutetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99c9cf-b56e-4ecc-87d3-8d2dc2303c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_koronavirus_utan_28_ezren_varnak_mutetre","timestamp":"2020. június. 23. 16:55","title":"A veszélyhelyzet után 28 ezer ember vár műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","shortLead":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","id":"20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65196711-0057-483e-b780-29a4290a3c58","keywords":null,"link":"/elet/20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","timestamp":"2020. június. 23. 12:58","title":"Repülőgép vontatta molinóval okoztak botrányt a Burnley meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos, illetve többnyire virtuális beszélgetéseikből írt esszéregényt, amely 1977 után most ismét megjelent.","shortLead":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos...","id":"202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e7e59-27c3-4fb3-993f-fe06a5fcaca7","keywords":null,"link":"/360/202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"„A valóságot csak a fikción keresztül lehet igazán megközelíteni” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobban az intézményvezetők és helyetteseik járnak majd.","shortLead":"A legjobban az intézményvezetők és helyetteseik járnak majd.","id":"20200623_pedagogusok_beremeles_fizetesemeles_emelt_fizetes_kasler_miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0c2f60-1849-492d-aaee-af74665de501","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_pedagogusok_beremeles_fizetesemeles_emelt_fizetes_kasler_miklos","timestamp":"2020. június. 23. 07:54","title":"Magyar Nemzet: A pedagógusok még a nyári szünetben megkapják az emelt fizetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált a hatalom – írja a HVG. A fokozódó harc első áldozata a kiadó vezérigazgatója.","shortLead":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált...","id":"20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b6d086-6400-48f5-bad2-4cc5cca48565","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","timestamp":"2020. június. 24. 15:52","title":"„Egy újjáépített, átfazonírozott Index kinek kellene?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban, védőfelszerelésben izzadnak az emberek.","shortLead":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban...","id":"20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970849a0-bb07-470c-9b55-86063594e4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 10:38","title":"Az USA-ban már működik az első Covid-konditerem – szokni kell a látványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]