[{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbiában összehívták a válságstábot, Koszovó és Észak-Macedónia a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére is megnyitja a repülőtereket.","shortLead":"Szerbiában összehívták a válságstábot, Koszovó és Észak-Macedónia a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére...","id":"20200624_koronavirus_masodik_hullam_balkan_deleuropa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959200fc-c03d-4ef8-9b07-9f8dd6d40e16","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_masodik_hullam_balkan_deleuropa","timestamp":"2020. június. 24. 14:20","title":"Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus Dél-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

","shortLead":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group...","id":"20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbefb20-f641-454c-9717-2069b6fb776d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","timestamp":"2020. június. 24. 16:15","title":"Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","shortLead":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","id":"20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e487f-8b11-4724-b210-e4b5de29df95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","timestamp":"2020. június. 24. 06:41","title":"A BMW még magasabbra helyezi a lécet: jön az M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már letöltheti a háttérképeit.","shortLead":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már...","id":"20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9a1578-1441-4a24-a001-4835fb313905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2020. június. 25. 10:33","title":"Már most letöltheti telefonjára az iOS 14 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben.","shortLead":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség...","id":"20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f06fda-34b3-4f3f-b51b-4f71b9e6f857","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 16:30","title":"Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb referendumról döntött.","shortLead":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb...","id":"20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc0e4b1-28c5-4b7b-99fa-3038c720176c","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","timestamp":"2020. június. 24. 12:35","title":"Megváltoztatnák egy amerikai állam nevét, mert a rabszolgaságra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","shortLead":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","id":"20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ca858-1296-4a9d-96e9-3c9b30b6ddb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","timestamp":"2020. június. 25. 07:56","title":"Árvízkészültség van a Tiszánál, a Dunánál javul a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint \"a legkisebbek kezét sem engedik el\".","shortLead":"A miniszter szerint \"a legkisebbek kezét sem engedik el\".","id":"20200624_agrartarca_program_nyar_allattenyesztes_kerteszet_palyazat_gazdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcc9657-e648-42c0-91a7-0293f68223df","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_agrartarca_program_nyar_allattenyesztes_kerteszet_palyazat_gazdak","timestamp":"2020. június. 24. 07:29","title":"100 milliárdos programmal indítja a nyarat az agrártárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]