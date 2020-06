Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"07579915-b68f-4173-803e-3cc09029e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan baleset Pesten.","shortLead":"Szokatlan baleset Pesten.","id":"20200626_pesti_also_rakpart_audi_lepcso_lezuhant_auto","timestamp":"2020. június. 26. 19:51","title":"Ilyet se látni mindennap: a Duna lépcsőire zuhant egy Audi Budapesten"},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz az ötvenes évek besúgóhálózatát emlegeti, Márki-Zay Péter szerint a helyi rendelet elfogadásával a korrupció ellen küzdenének. A rendelet szerint nem csak a vélt gazdasági bűncselekményeket, de az együttélés szabályai ellen vétőket is jelenthetik a városházán.","shortLead":"A helyi Fidesz az ötvenes évek besúgóhálózatát emlegeti, Márki-Zay Péter szerint a helyi rendelet elfogadásával...","id":"20200625_Uj_helyi_rendelet_Hodmezovasarhelyen_spiclitorveny_vagy_korrupcioellenesseg","timestamp":"2020. június. 25. 14:40","title":"Új helyi rendelet Hódmezővásárhelyen: spiclitörvény, vagy korrupcióellenesség?"},{"available":true,"c_guid":"f60b24e7-8619-4ab5-a5ba-467a069426a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Épp Washingtonba tartott a koszovói elnök, amikor a hágai különleges ügyészség közölte, hogy vádat emel ellene.","shortLead":"Épp Washingtonba tartott a koszovói elnök, amikor a hágai különleges ügyészség közölte, hogy vádat emel ellene.","id":"20200625_Haborus_bunok_koszovo_elnok","timestamp":"2020. június. 25. 05:08","title":"Háborús bűnök miatt emeltek vádat a koszovói elnök ellen"},{"available":true,"c_guid":"03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","shortLead":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","id":"20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","timestamp":"2020. június. 26. 10:47","title":"Hallgassa, hogyan nyuszog egy babamókus"},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt sem az eredeti, sem az elhalasztott időpontban nem lehetett megszervezni Budapesten az olasz országúti kerékpáros körverseny startját.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt sem az eredeti, sem az elhalasztott időpontban nem lehetett megszervezni Budapesten...","id":"20200626_Magyarorszag_Giro_dItalia_rajt","timestamp":"2020. június. 26. 17:01","title":"Mégis Magyarországon lehet a Giro d'Italia rajtja, csak 2021-ben"},{"available":true,"c_guid":"c87a4013-c9a3-453c-8a27-fc3d50338e83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felmentést kapott Gerényi Gábor a titoktartási kötelezettsége alól, meg is írta, mit javasolt az Index átalakítására, és miért.","shortLead":"Felmentést kapott Gerényi Gábor a titoktartási kötelezettsége alól, meg is írta, mit javasolt az Index átalakítására...","id":"20200625_index_atalakitas_gerenyi_szerkesztoseg_media","timestamp":"2020. június. 25. 10:16","title":"Az Index átalakítását javasoló Gerényi Gábor megírta, hogy mi volt a terve"},{"available":true,"c_guid":"a2111191-21c6-485b-b863-e2cc9b2cd5d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összeg bruttóban értendő. A jutalomra 166-an jogosultak.","shortLead":"Az összeg bruttóban értendő. A jutalomra 166-an jogosultak.