Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","shortLead":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","id":"20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d44a70-5d26-4123-8966-345cf2cf2d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","timestamp":"2020. június. 25. 18:40","title":"Bekerül az iPhone-okba egy új funkció, érdekesen lehet majd előhívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200625_Radar360_Kosa_nekimenne_az_italgyartoknak_gyengult_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965fe2a5-9b70-43a1-a9c8-374adefa4afa","keywords":null,"link":"/360/20200625_Radar360_Kosa_nekimenne_az_italgyartoknak_gyengult_a_forint","timestamp":"2020. június. 25. 08:01","title":"Radar360: Kósa nekimenne az italgyártóknak, gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb20485-bfc7-422b-98da-be4325c7104f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frank Farian által új autóként megvásárolt 41 esztendős M1-es BMW vörös színben pompázik. ","shortLead":"A Frank Farian által új autóként megvásárolt 41 esztendős M1-es BMW vörös színben pompázik. ","id":"20200626_elado_a_boney_m_alapitojanak_szuperritka_egykori_bmwje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb20485-bfc7-422b-98da-be4325c7104f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f52baf-50c7-4235-b923-9897dae95d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_elado_a_boney_m_alapitojanak_szuperritka_egykori_bmwje","timestamp":"2020. június. 26. 06:41","title":"Eladó a Boney M alapítójának szuperritka egykori BMW-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","shortLead":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","id":"20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60019d0-f3f3-43cf-bf3f-5a6617210f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","timestamp":"2020. június. 26. 11:41","title":"408 lóerős lett az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon vontatottan a korrupciós büntetőügyek. Hadházy egyebek mellett elárulja, lát-e reális esélyt arra, hogy a miniszterelnök, vagy Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban vizsgálat induljon, s azt is, hogy leszotyizhatja-e Polt Péter fejét Orbán Viktor.","shortLead":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon...","id":"20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2e7f2-7a35-4498-89c8-9778bd4e2ab8","keywords":null,"link":"/360/20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 25. 19:00","title":"\"Kérdés, hogy le lehet-e váltani a kormányt, vagy forradalom kell\" – Hadházy Ákos a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","shortLead":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","id":"20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b735d4b7-ec24-40ca-9e46-d196706dcfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","timestamp":"2020. június. 25. 13:01","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6f7e92-3e3b-4595-939f-792d861cfacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","timestamp":"2020. június. 25. 18:29","title":"Viharos és perzselő péntekre készülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","id":"20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5c742-c8a2-4be5-a2ca-601fff9a831d","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 26. 14:15","title":"Sikkaszthatott a pátyi boncsegéd, aki emberi maradványokat hordott haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]