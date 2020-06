Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni, hogy lehet másképp is kormányozni, mint Orbán Viktor. Azért vannak biztató példák.","shortLead":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni...","id":"202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab9d6b1-a95f-4ae4-9eb0-7b6daf441257","keywords":null,"link":"/360/202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","timestamp":"2020. június. 27. 08:30","title":"A kormányzati fojtás mellett nehéz saját arcélt építeni, de nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735104cd-338d-4168-aa53-db6c4cf08c6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a szalonállapotú régi luxusautót eddig még sosem helyezték hivatalosan forgalomba.","shortLead":"Ezt a szalonállapotú régi luxusautót eddig még sosem helyezték hivatalosan forgalomba.","id":"20200627_35_evesen_vadonatuj_mercedes_sosztaly_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735104cd-338d-4168-aa53-db6c4cf08c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875236eb-ec51-4f77-bd27-26cb8275e979","keywords":null,"link":"/cegauto/20200627_35_evesen_vadonatuj_mercedes_sosztaly_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. június. 27. 06:41","title":"35 évesen vadonatúj Mercedes S-osztály várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6f7e92-3e3b-4595-939f-792d861cfacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","timestamp":"2020. június. 25. 18:29","title":"Viharos és perzselő péntekre készülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést köztéri szobrokkal együtt döntik le, „az állam és a törvény kivonul az utcáról”. ","shortLead":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést...","id":"20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c3200-0c48-4049-a15f-1eb8c97f7a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","timestamp":"2020. június. 27. 10:42","title":"Orbán: \"Mi, magyarok, feketeöves válságkezelők vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","id":"20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5c742-c8a2-4be5-a2ca-601fff9a831d","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 26. 14:15","title":"Sikkaszthatott a pátyi boncsegéd, aki emberi maradványokat hordott haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96a7048-29fa-4422-8f39-4b2a6e61915d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy új programot indít a keresőóriás, amelynek keretében már fizetnie kell a kiadóknak, ha megjelennek a híreik a Google Newsban. ","shortLead":"Egy új programot indít a keresőóriás, amelynek keretében már fizetnie kell a kiadóknak, ha megjelennek a híreik...","id":"20200625_Elkezd_fizetni_a_sajtonak_a_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96a7048-29fa-4422-8f39-4b2a6e61915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7235d77-625e-458c-a356-c3065f2689c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Elkezd_fizetni_a_sajtonak_a_Google","timestamp":"2020. június. 25. 16:01","title":"Elkezd fizetni a sajtónak a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84adc308-70df-4117-a7e7-f5800a2eb732","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hús-vér színész helyett egy robotra bízzák a főszerepet az egyelőre csak “b” névre keresztelt filmes projektben. Bár a robotnak nem kell fizetést adni, a munka ettől még nem olcsó.","shortLead":"Hús-vér színész helyett egy robotra bízzák a főszerepet az egyelőre csak “b” névre keresztelt filmes projektben. Bár...","id":"20200626_b_film_erica_mesterseges_intelligencia_robot_japan_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84adc308-70df-4117-a7e7-f5800a2eb732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc0e40a-86fe-49d2-a768-9dabf2fe8e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_b_film_erica_mesterseges_intelligencia_robot_japan_tudosok","timestamp":"2020. június. 26. 17:07","title":"22 milliárd forintnyi büdzséből készül a film, amelyben egy intelligens robot játssza a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 milliárd forintos csalással vádolt nőt az ügyészség bűnügyi felügyelet alatt tartatná.","shortLead":"A 12 milliárd forintos csalással vádolt nőt az ügyészség bűnügyi felügyelet alatt tartatná.","id":"20200626_broker_marcsi_bunugyi_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8741e5-9e95-4e8a-80aa-23c58333c80f","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_broker_marcsi_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2020. június. 26. 07:55","title":"Fenntartanák Bróker Marcsi bűnügyi felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]