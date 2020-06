Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég nagy a szórás.","shortLead":"Elég nagy a szórás.","id":"20200626_magyarorszag_leggazdagabb_telepulesei_netto_jovedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955e5179-a20c-4f67-a4b9-0fefb38204f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_magyarorszag_leggazdagabb_telepulesei_netto_jovedelem","timestamp":"2020. június. 26. 18:44","title":"Listába szedték Magyarország leggazdagabb településeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi gazdasági ügyekben. Csak az elmúlt másfél évben 380 millió forint értékben kötöttek a cégével szerződéseket.","shortLead":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi...","id":"20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6933554-1c81-4fbe-b378-e48b22b856dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","timestamp":"2020. június. 26. 09:27","title":"„Mr. Oroszország” egyengeti Orbánék német kapcsolatait több százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","shortLead":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","id":"20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a402026-fdd8-4216-a881-bab5205c6785","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","timestamp":"2020. június. 26. 10:54","title":"Nevet vált a Dixie Chicks a rabszolgatartás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a hvg.hu-nak azt mondta, a kabinet kis híján szó szerint vette át a javaslatát. Az új szabályozás jövőre lép életbe, célja, hogy felszámolja a munkaviszonynak álcázott foglalkoztatást és csökkentse a cégek közti versenyhátrányt. ","shortLead":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László...","id":"20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c8dd0-4382-44cb-96bb-60903b822a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","timestamp":"2020. június. 25. 17:03","title":"A katások negyedét érinti a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","shortLead":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","id":"20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88be575-25fb-4187-bce0-24dba726041d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 19:25","title":"Új Budapest-kártyával rúgnák be a fővárosi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Történelemtanárok Egyletének elnöke szerint a tankönyvek inkább egy „megszépített múltat” szeretnének ábrázolni.","shortLead":"A Történelemtanárok Egyletének elnöke szerint a tankönyvek inkább egy „megszépített múltat” szeretnének ábrázolni.","id":"20200626_oskor_Nemzeti_alaptanterv_tortenelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b976a-910e-46b2-b5b7-3e6fcebe7082","keywords":null,"link":"/elet/20200626_oskor_Nemzeti_alaptanterv_tortenelem","timestamp":"2020. június. 26. 15:44","title":"Kimaradt az őskor a rohamtempóban átírt történelemtankönyvekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","shortLead":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","id":"20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fae5c4-6e2b-42ca-b216-879f52cbfe45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","timestamp":"2020. június. 25. 11:03","title":"Olyan funkció kerül az iOS 14-be, aminek nagyon nem fog örülni a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült alkalmazásában is, amivel 15 másodpercnél rövidebb videókat lehet készíteni.","shortLead":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült...","id":"20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ebbda-be2d-4ed9-9338-353ca84d76ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 26. 11:03","title":"TikTokosodik a YouTube, rövid videókat gyártatna a felhasználókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]