[{"available":true,"c_guid":"882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az unió nevében 4,9 milliárd eurót ajánlott fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az unió nevében 4,9 milliárd eurót ajánlott fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.","id":"20200627_Ujabb_euromilliardok_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5164029a-f2b1-426a-a11e-c7ac7a48fff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Ujabb_euromilliardok_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. június. 27. 17:45","title":"Újabb eurómilliárdok a koronavírus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d07c0ba-5421-43e6-a05c-706f24c20821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dumitru Comanescu 111 évet élt.","shortLead":"Dumitru Comanescu 111 évet élt.","id":"20200628_Meghalt_a_vilag_legidosebb_ferfija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d07c0ba-5421-43e6-a05c-706f24c20821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9ef8c4-e48d-46a7-8706-55d85dce0923","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Meghalt_a_vilag_legidosebb_ferfija","timestamp":"2020. június. 28. 13:12","title":"Meghalt a világ legidősebb férfija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","shortLead":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","id":"202026_otthoni_higienia_nem_ego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1df9f-9a44-4b80-ac2d-e528d0173b54","keywords":null,"link":"/360/202026_otthoni_higienia_nem_ego","timestamp":"2020. június. 27. 12:30","title":"Ne fogjuk a koronavírusra, nem csak azért jó otthon a gyakori kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","shortLead":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","id":"20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da26acf-953b-4e5d-9d5a-b6cdee91f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 27. 17:24","title":"Négy hónap egyezkedés után megvan az új ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","shortLead":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","id":"20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf268301-8877-4899-9a33-8f3155228624","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","timestamp":"2020. június. 28. 15:55","title":"Ingyen koronavírus-tesztet kínál a bajor kormány a tartomány mind a 13 millió lakosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es számú főutat összekötő lehajtónál.","shortLead":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es...","id":"20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d7a0d2-a405-4bbd-9af3-3b0cfd2d8904","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","timestamp":"2020. június. 28. 14:54","title":"Kigyulladt egy autó, forgalomkorlátozás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pontos országlistát a jövő hét közepén teszi közzé a brit kormány.","shortLead":"A pontos országlistát a jövő hét közepén teszi közzé a brit kormány.","id":"20200627_Jo_hir_a_Londonba_keszuloknek_hamarosan_enyhulhetnek_a_karantenszabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40804bd1-4230-4f33-8119-a67fdaff323d","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Jo_hir_a_Londonba_keszuloknek_hamarosan_enyhulhetnek_a_karantenszabalyok","timestamp":"2020. június. 27. 07:38","title":"Jó hír a Londonba készülőknek: hamarosan enyhülhetnek a karanténszabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","shortLead":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","id":"20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a4018-9420-4b1e-9ac7-0bc2bd2e0853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","timestamp":"2020. június. 27. 14:44","title":"Nem száll be a Mol a Török Áramlatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]