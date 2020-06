Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35e092f9-2c65-4e5b-9c13-9b988332ebff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 82 éves Carlos Bilardo egy idősek otthonában betegedett meg. ","shortLead":"A 82 éves Carlos Bilardo egy idősek otthonában betegedett meg. ","id":"20200627_Koronavirus_vilagbajnok_argentin_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e092f9-2c65-4e5b-9c13-9b988332ebff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04748418-efc0-4c95-9449-89dbcc32ad36","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Koronavirus_vilagbajnok_argentin_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. június. 27. 14:57","title":"Koronavírusos a világbajnok argentin válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit segítünk: telitalálata senkinek nem volt.","shortLead":"Annyit segítünk: telitalálata senkinek nem volt.","id":"20200627_Most_megtudhatja_milliomos_lette_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bda813-87db-4fca-a4a6-297998f55e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Most_megtudhatja_milliomos_lette_az_otos_lotton","timestamp":"2020. június. 27. 20:10","title":"Most megtudhatja, milliomos lett-e az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","shortLead":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","id":"20200626_tornado_sarospatak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53151555-4dbd-496e-84b5-815f97e12f2a","keywords":null,"link":"/elet/20200626_tornado_sarospatak","timestamp":"2020. június. 26. 21:55","title":"Tornádót videóztak Sárospatak határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","shortLead":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","id":"202026_otthoni_higienia_nem_ego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1df9f-9a44-4b80-ac2d-e528d0173b54","keywords":null,"link":"/360/202026_otthoni_higienia_nem_ego","timestamp":"2020. június. 27. 12:30","title":"Ne fogjuk a koronavírusra, nem csak azért jó otthon a gyakori kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő és két férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás miatt. Kecskeméten, Lajosmizsén és Vasváron akartak három idős asszonytól pénzt kicsalni azzal az ürüggyel, hogy családtagjaik bajba kerültek. Ketten fizettek is nekik.","shortLead":"Egy nő és két férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás miatt...","id":"20200627_Unokazos_bandara_csaptak_le_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5546d8b7-6b6d-415a-98ad-5fad0cd9a6e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Unokazos_bandara_csaptak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. június. 27. 14:22","title":"Unokázós bandára csaptak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","shortLead":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","id":"20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf8095e-fd96-4c04-9c9a-fd0846b05775","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","timestamp":"2020. június. 27. 16:54","title":"Nyomozást rendeltek el a Pesti út idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is arról beszélt, hogy attól fél, emiatt halasztania kell egy évet. A kollégiumi férőhelyek számának jelentős szűkülését hozó döntés az egyetem szerint nem férőhelyszám-csökkentés, hanem - az alternatív lakhatás segítését is beleértve - a szállásszolgáltatás átstrukturálása. Más egyetemek úgy tűnik, nem készülnek hasonló lépésekre, de hallgatói szervezetek attól tartanak, hogy a példa ragadós lehet. Cikkünk megjelenése után az ELTE kancellárja reagált, aki jelezte, hogy a férőhelyek szűkülését okozó intézkedések egy része átmeneti, és azon vannak, hogy mindenkinek jusson megfelelő szálláshely.","shortLead":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is...","id":"20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa464e05-3df0-4bec-b1f1-9883151454b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","timestamp":"2020. június. 27. 14:00","title":"\"Ha nem jutok be a kollégiumba, kihagyok egy évet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","shortLead":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","id":"20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863dd77f-bf80-481c-b404-91d28090739b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 28. 09:11","title":"Új nevet kap a bécsi Szerecsen Patika, mivel többen kirekesztőnek találták az eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]