[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a03f4-304f-40cd-af40-5f4a27b42b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 16:28","title":"Megöltek egy idős férfit Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","shortLead":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","id":"20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7fe203-c025-44eb-b559-864995b36d94","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","timestamp":"2020. június. 26. 18:40","title":"Pisztolygolyót talált a postaládájában Kuciak kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte 9 778 674 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban. ","shortLead":"Világszerte 9 778 674 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban. ","id":"20200627_koronavirus_vilag_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640691b7-842e-422c-9969-9bf63b1fb127","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_koronavirus_vilag_fertozes","timestamp":"2020. június. 27. 10:14","title":"Közel félmillióan haltak meg koronavírusban a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bárhol a világon előfordulhatott a kutatók szerint.","shortLead":"Bárhol a világon előfordulhatott a kutatók szerint.","id":"20200627_koronavirus_genom_vizminta_barcelona_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259038ff-682a-4395-a681-18e6297065bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_koronavirus_genom_vizminta_barcelona_kutatas","timestamp":"2020. június. 27. 12:52","title":"Tavaly márciusi szennyvízmintákban is kimutatták az új koronavírus jelenlétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07579915-b68f-4173-803e-3cc09029e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan baleset Pesten.","shortLead":"Szokatlan baleset Pesten.","id":"20200626_pesti_also_rakpart_audi_lepcso_lezuhant_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07579915-b68f-4173-803e-3cc09029e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd4665-965c-48d9-ada4-e1a046fe8ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_pesti_also_rakpart_audi_lepcso_lezuhant_auto","timestamp":"2020. június. 26. 19:51","title":"Ilyet se látni mindennap: a Duna lépcsőire zuhant egy Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült ki, amikor ellátogattunk a BKK Futár központjába.","shortLead":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült...","id":"20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07817c5c-0c95-4bca-b160-971995bd9fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","timestamp":"2020. június. 28. 11:00","title":"Az új budapesti bringasávok nem tettek keresztbe a tömegközlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta.","shortLead":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony...","id":"20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2057cd81-2e87-40c5-a6bb-5fae4f76a095","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","timestamp":"2020. június. 28. 11:44","title":"Újabb ingyenes buszjáratot szüntet meg a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba2d03-a6fe-46b5-9208-5322ea191048","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 3-as BMW aktuális csúcsmodellje az összkerékhajtás ellenére sem lett steril sínautó, és olyan vezetési élményt biztosít, hogy egyelőre nehéz elképzelni, miért is lenne majd szükségünk az érkezőben lévő új M3-asra.","shortLead":"A 3-as BMW aktuális csúcsmodellje az összkerékhajtás ellenére sem lett steril sínautó, és olyan vezetési élményt...","id":"20200628_bmw_m340i_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ba2d03-a6fe-46b5-9208-5322ea191048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b06149-f7df-48e4-97e1-b4ab89e386d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200628_bmw_m340i_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. június. 28. 17:00","title":"Minek ide M3? Meghajtottuk a BMW M340i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]