[{"available":true,"c_guid":"03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","shortLead":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","id":"20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f515210-651d-4ebf-b7da-691208b39fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","timestamp":"2020. június. 26. 10:47","title":"Hallgassa, hogyan nyuszog egy babamókus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bárhol a világon előfordulhatott a kutatók szerint.","shortLead":"Bárhol a világon előfordulhatott a kutatók szerint.","id":"20200627_koronavirus_genom_vizminta_barcelona_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259038ff-682a-4395-a681-18e6297065bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_koronavirus_genom_vizminta_barcelona_kutatas","timestamp":"2020. június. 27. 12:52","title":"Tavaly márciusi szennyvízmintákban is kimutatták az új koronavírus jelenlétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai hadviselési akcióban vesz részt. A bíróság szerint ez nem igaz.","shortLead":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai...","id":"20200626_per_figyelo_origo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14688795-2b7f-4797-99a5-47667103cb09","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_per_figyelo_origo","timestamp":"2020. június. 26. 12:17","title":"Krekó Péter ellen bukott pert a Figyelő, az Origo és a 888 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95a37a3-4209-4964-9330-05fb0e5f9172","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A gazdaságtörténet egyik legnagyobb pénzcseréje közeleg, és ehhez képest a kereskedelem nem omlott össze egészen. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"A gazdaságtörténet egyik legnagyobb pénzcseréje közeleg, és ehhez képest a kereskedelem nem omlott össze egészen...","id":"20200627_vietnamiak_sztrajkok_valutaunio_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_27","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a95a37a3-4209-4964-9330-05fb0e5f9172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1070c17-7c51-40b4-9884-9a40faa68ab1","keywords":null,"link":"/360/20200627_vietnamiak_sztrajkok_valutaunio_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_27","timestamp":"2020. június. 27. 17:00","title":"Vietnamiak és mozambikiak átverése kísérte a német valutauniót – 1990. június 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, kinek készül a felmérés.","shortLead":"Nem tudni, kinek készül a felmérés.","id":"20200626_kataszigoritas_kozvelemenykutatas_Valaki_mar_szondazza_a_kataszigoritas_elfogadottsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f048bec5-f2a2-4d09-94c2-d9a8f7e55976","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_kataszigoritas_kozvelemenykutatas_Valaki_mar_szondazza_a_kataszigoritas_elfogadottsagat","timestamp":"2020. június. 26. 12:18","title":"Már szondázzák, hogyan fogadják az emberek a kata-szigorítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","shortLead":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","id":"20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78916c1-041d-48a4-93db-d055c2478712","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","timestamp":"2020. június. 27. 20:52","title":"Meztelen férfi flangált Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek, milyen életkorban melyik a legalkalmasabb biztosítástípus? Összeszedtük öt pontban, hogy melyikről mit érdemes tudni, és hogy milyen szempontok alapján célszerű választani.","shortLead":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek...","id":"20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128c28b0-fe04-47f0-a349-19507c6b623a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","timestamp":"2020. június. 26. 11:30","title":"Útmutató a tökéletes biztosításhoz: Önnek melyik a legmegfelelőbb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cde0eee-8c10-4f5f-9501-3dad85f6f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedés még januárban történt, a járőrrel szemben most emeltek vádat.","shortLead":"Az intézkedés még januárban történt, a járőrrel szemben most emeltek vádat.","id":"20200626_Fekete_terdelt_rendor_Miami","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cde0eee-8c10-4f5f-9501-3dad85f6f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f25031c-d7f9-4f4f-990f-ee267faa4bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Fekete_terdelt_rendor_Miami","timestamp":"2020. június. 26. 18:37","title":"Rátérdelt egy fekete nő nyakára egy rendőr Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]