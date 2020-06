Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f673ff94-796e-4028-a1fc-99dcc5caf0cb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem ütközik az Alaptörvénybe, hogy az összefonódás hatásainak vizsgálata nélkül jöhetett létre a kormánypárti sajtó zömét összefogó Közép-Európai Sajtó- és Média Alapítvány – mondta ki az Alkotmánybíróság mindössze két ellenvéleménnyel.\r

","shortLead":"Nem ütközik az Alaptörvénybe, hogy az összefonódás hatásainak vizsgálata nélkül jöhetett létre a kormánypárti sajtó...","id":"20200625_Alkotmanyos_hogy_nemzetstrategiai_jelentosegu_lett_a_NERmediaorias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f673ff94-796e-4028-a1fc-99dcc5caf0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd55230-2c97-4786-829a-e3e5d9a90d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Alkotmanyos_hogy_nemzetstrategiai_jelentosegu_lett_a_NERmediaorias","timestamp":"2020. június. 25. 13:24","title":"Alkotmányos, hogy nemzetstratégiai jelentőségű lett a NER-médiaóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37149d7-1596-4b74-9d4a-31a31d49d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os benzinmotor mellett egy kis villanymotor és egy lítium-ion akkumulátor is helyet kapott.","shortLead":"A biturbó V6-os benzinmotor mellett egy kis villanymotor és egy lítium-ion akkumulátor is helyet kapott.","id":"20200626_hibrid_lett_amerika_kedvence_itt_a_gigantikus_uj_ford_f150","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e37149d7-1596-4b74-9d4a-31a31d49d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a65b21-dfea-421b-89ba-892ea88f9063","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_hibrid_lett_amerika_kedvence_itt_a_gigantikus_uj_ford_f150","timestamp":"2020. június. 26. 09:41","title":"Hibrid lett Amerika kedvence, itt a gigantikus új Ford F-150","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Az italt árusító vendéglátó üzletben kötelező terméktípusonként legalább két különböző gyártó termékeit kínálni.","shortLead":"Az italt árusító vendéglátó üzletben kötelező terméktípusonként legalább két különböző gyártó termékeit kínálni.","id":"20200625_kosa_lajos_sorgyar_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5524ad62-809f-4816-a64b-84c94d9e1f6f","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_kosa_lajos_sorgyar_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. június. 25. 17:48","title":"Kiderültek a részletek Kósa sörpiacot felforgató javaslatáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"79 éves volt az elhunyt.","shortLead":"79 éves volt az elhunyt.","id":"20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e267cdf-1609-4e0f-926b-f24dbc0a809e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","timestamp":"2020. június. 26. 09:17","title":"Egy idős nő a koronavírus tegnapi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","shortLead":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","id":"20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b735d4b7-ec24-40ca-9e46-d196706dcfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","timestamp":"2020. június. 25. 13:01","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","shortLead":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","id":"20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eab3f8-3526-46a0-8131-cff1f19e3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","timestamp":"2020. június. 25. 12:55","title":"Hide the Pain Harold, vagyis Arató András vígjátékot akar készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd433b15-f853-4a44-8632-13cb696f8b2f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy évtizede tartó harc újabb fejezetéhez érkezünk a magyarországi italpiacon, ha elfogadja az Országgyűlés a kereskedelmi törvény módosítását, amely a multik hegemóniáját hivatott letörni. ","shortLead":"Egy évtizede tartó harc újabb fejezetéhez érkezünk a magyarországi italpiacon, ha elfogadja az Országgyűlés...","id":"20200627_sor_udito_kizarolagossag_torvenyjavaslat_kisuzemi_sor_italpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd433b15-f853-4a44-8632-13cb696f8b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc55da4-9895-431f-9320-df76aadd7455","keywords":null,"link":"/kkv/20200627_sor_udito_kizarolagossag_torvenyjavaslat_kisuzemi_sor_italpiac","timestamp":"2020. június. 27. 07:00","title":"Régi harcot indított újra a sörgyártók ellen Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4d607-e0c8-4c65-9eb8-eb804959e553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóval 40 fok feletti hőmérsékletet mértek.","shortLead":"Jóval 40 fok feletti hőmérsékletet mértek.","id":"20200625_A_cipo_is_megolvad_olyan_nagy_a_forrosag_a_Grand_Canyonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4d607-e0c8-4c65-9eb8-eb804959e553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b16db3-f91e-4a27-b33c-5df1fb6f4f1d","keywords":null,"link":"/elet/20200625_A_cipo_is_megolvad_olyan_nagy_a_forrosag_a_Grand_Canyonban","timestamp":"2020. június. 25. 11:51","title":"A cipő is megolvad, olyan nagy a forróság a Grand Canyonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]