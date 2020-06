Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4fd682c-9abd-4179-91fe-d1db44cec89e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A logó egy idegenforgalmi kampányhoz készült, mára az egész világ ismeri, az is, aki soha nem járt New Yorkban.","shortLead":"A logó egy idegenforgalmi kampányhoz készült, mára az egész világ ismeri, az is, aki soha nem járt New Yorkban.","id":"20200627_Meghalt_az_I__NY_megalkotoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4fd682c-9abd-4179-91fe-d1db44cec89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216dc6fd-2cac-4773-b4d0-d7e2456418f4","keywords":null,"link":"/kultura/20200627_Meghalt_az_I__NY_megalkotoja","timestamp":"2020. június. 27. 18:08","title":"Meghalt az I ♥ NY megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","shortLead":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","id":"202026_otthoni_higienia_nem_ego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1df9f-9a44-4b80-ac2d-e528d0173b54","keywords":null,"link":"/360/202026_otthoni_higienia_nem_ego","timestamp":"2020. június. 27. 12:30","title":"Ne fogjuk a koronavírusra, nem csak azért jó otthon a gyakori kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült alkalmazásában is, amivel 15 másodpercnél rövidebb videókat lehet készíteni.","shortLead":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült...","id":"20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ebbda-be2d-4ed9-9338-353ca84d76ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 26. 11:03","title":"TikTokosodik a YouTube, rövid videókat gyártatna a felhasználókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b393803c-4add-4396-ac93-41deb78eb99e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A gálán az agrárminiszter arról beszélt, hogyan segítik a hazai termelőket a járvány okozta károk enyhítésében.","shortLead":"A gálán az agrárminiszter arról beszélt, hogyan segítik a hazai termelőket a járvány okozta károk enyhítésében.","id":"20200627_Legendas_tokaji_borasz_lett_a_Boraszok_borasza_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b393803c-4add-4396-ac93-41deb78eb99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f6bf1a-005e-42a4-bfb5-02ae4f21710e","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Legendas_tokaji_borasz_lett_a_Boraszok_borasza_iden","timestamp":"2020. június. 27. 08:37","title":"Legendás tokaji borász lett a Borászok borásza idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","shortLead":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","id":"20200626_nap_neowise_ustokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc17afc-2b2f-460c-9154-feed9c8a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_nap_neowise_ustokos","timestamp":"2020. június. 26. 18:03","title":"Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","shortLead":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","id":"20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f515210-651d-4ebf-b7da-691208b39fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","timestamp":"2020. június. 26. 10:47","title":"Hallgassa, hogyan nyuszog egy babamókus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f349f-0c99-4bd7-ac73-b110fb9e8243","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"22 rendőr sérült meg, annyira bulizni akartak a népek.","shortLead":"22 rendőr sérült meg, annyira bulizni akartak a népek.","id":"20200626_Megtamadtak_a_brit_rendoroket_az_illegalis_utcabalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f349f-0c99-4bd7-ac73-b110fb9e8243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67c7bb1-5ce7-498f-b787-b24272550847","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Megtamadtak_a_brit_rendoroket_az_illegalis_utcabalon","timestamp":"2020. június. 26. 14:45","title":"Megtámadták a brit rendőröket az illegális utcabálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kiírás lehet „fizikai” vagy digitális is.","shortLead":"A kiírás lehet „fizikai” vagy digitális is.","id":"20200626_gyumolcs_zoldseg_nagy_istvan_agrarminiszter_rendelet_julius_15","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024dbdba-2856-4260-b3d3-9d23794887dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_gyumolcs_zoldseg_nagy_istvan_agrarminiszter_rendelet_julius_15","timestamp":"2020. június. 26. 19:40","title":"Júliustól ki kell írni a boltban, honnan jött a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]