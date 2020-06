Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93ce26b3-e713-491e-a06d-fe31017410bd","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Ritkán kelt akkora visszhangot egy könyv, mint az állambiztonsági szolgálat ügynökeként lebukott színházkritikusnak, Molnár Gál Péternek a halála után kilenc évvel megjelentetett emlékirata.","shortLead":"Ritkán kelt akkora visszhangot egy könyv, mint az állambiztonsági szolgálat ügynökeként lebukott színházkritikusnak...","id":"202026__mgp__elhuzodo_coming_out__visszaszolasok__halva_boncolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ce26b3-e713-491e-a06d-fe31017410bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9627f1e0-fb6b-421a-9b50-3005dabf6d24","keywords":null,"link":"/360/202026__mgp__elhuzodo_coming_out__visszaszolasok__halva_boncolas","timestamp":"2020. június. 28. 12:00","title":"A Kádár-kor szélesvásznú mozija MGP önéletrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Az esetleges „meddőségi büntetések” első határideje hamarosan lejár, vannak párok, amelyek aggódnak, az OTP-nél nem látnak baljós jeleket, a minisztériumban sem idegeskednek, menekülőútvonalnak az örökbefogadást ajánlják.","shortLead":"Az esetleges „meddőségi büntetések” első határideje hamarosan lejár, vannak párok, amelyek aggódnak, az OTP-nél nem...","id":"202026__csokfelelmek__babavaras__meddoseg__a_szukseges_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b6c33-0917-4f43-b583-ff9f4593a9e6","keywords":null,"link":"/360/202026__csokfelelmek__babavaras__meddoseg__a_szukseges_plusz","timestamp":"2020. június. 29. 13:00","title":"Ketyeg az óra, milliókba kerülhetnek a meg nem született csokos gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7","c_author":"","category":"vilag","description":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért az afganisztáni tálibokhoz közelálló milíciák tagjainak.","shortLead":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért...","id":"20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b3097-926e-4899-8171-2157171a3a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","timestamp":"2020. június. 28. 15:36","title":"Oroszország cáfolta, hogy fejpénzt fizetett volna a megölt amerikaiakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kábelvágás miatt módosul a MÁV-menetrend, járatok maradnak ki.\r

","shortLead":"Kábelvágás miatt módosul a MÁV-menetrend, járatok maradnak ki.\r

","id":"20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba28b5e-7369-4e66-bc0e-8a68000c9820","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","timestamp":"2020. június. 29. 13:15","title":"Aki a Balaton felé vonatozna, komoly késéssel számoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rákay Philipről és Gréczy Zsoltról is érdekes információt osztott meg a zenész a 24.hu-nak adott interjúban.","shortLead":"Rákay Philipről és Gréczy Zsoltról is érdekes információt osztott meg a zenész a 24.hu-nak adott interjúban.","id":"20200629_Szikora_Robert_Orban_Viktor_ur_szamomra_egy_kivalo_magyar_ember_es_egy_politikusi_geniusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdf765f-169c-4e81-9535-8aaa679f6ca3","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Szikora_Robert_Orban_Viktor_ur_szamomra_egy_kivalo_magyar_ember_es_egy_politikusi_geniusz","timestamp":"2020. június. 29. 13:43","title":"Szikora Róbert: Orbán Viktor úr számomra egy kiváló magyar ember és egy politikusi géniusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","shortLead":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","id":"20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec88a65-ba37-4104-bb9b-e770040d60c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","timestamp":"2020. június. 27. 15:43","title":"A vírussal együtt a csalók is elszaporodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nép nevében tulajdonosként járnak el az országgyűlés és a kormány tagjai, mikor tíz- és százmilliárdokat biztosítanak ilyen-olyan célokra. Ez nem lehet bűncselekmény, az viszont igen, ha megbízott tisztviselőként a pénzzel rosszul sáfárkodnak. Vélemény.","shortLead":"A nép nevében tulajdonosként járnak el az országgyűlés és a kormány tagjai, mikor tíz- és százmilliárdokat biztosítanak...","id":"20200628_Hulyeseg_lehet_de_nem_buncselekmeny_mikor_a_kormany_szazmilliardokkal_dobalozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6817a778-15d6-46d6-8d93-be93a9cb388b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200628_Hulyeseg_lehet_de_nem_buncselekmeny_mikor_a_kormany_szazmilliardokkal_dobalozik","timestamp":"2020. június. 28. 11:01","title":"Hülyeség lehet, de nem bűncselekmény, mikor a kormány százmilliárdokkal dobálózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Debrecen kiesése nem azt jelenti, hogy a focira szánt állami pénzeket rosszul osztják el, csak azt, hogy volt a DVSC-nél tíz erősebb csapat - magyarázta a Fidesz kommunikációs igazgatója.","shortLead":"A Debrecen kiesése nem azt jelenti, hogy a focira szánt állami pénzeket rosszul osztják el, csak azt, hogy volt...","id":"20200628_Hollik_Istvan_politika_magyar_foci_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31d15f1-8e62-4549-833a-0eb86f00c7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Hollik_Istvan_politika_magyar_foci_debrecen","timestamp":"2020. június. 28. 14:29","title":"Hollik István: Nem kell politikát látni a magyar foci pénzügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]