[{"available":true,"c_guid":"fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7","c_author":"","category":"vilag","description":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért az afganisztáni tálibokhoz közelálló milíciák tagjainak.","shortLead":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért...","id":"20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b3097-926e-4899-8171-2157171a3a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","timestamp":"2020. június. 28. 15:36","title":"Oroszország cáfolta, hogy fejpénzt fizetett volna a megölt amerikaiakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","shortLead":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","id":"20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46ac8e-b2a2-404f-847b-adc93bea7b92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","timestamp":"2020. június. 29. 08:12","title":"Csökkenhetnek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab02043-98b8-4f4c-a277-f45cbfabdbd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak, ehhez hasonló adat is csak áprilisban volt. ","shortLead":"Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak, ehhez hasonló adat is csak áprilisban volt. ","id":"20200627_Mar_csaknem_ket_es_felmillio_a_koronavirusesetek_szama_az_USAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab02043-98b8-4f4c-a277-f45cbfabdbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da3fb3d-a767-4345-8d30-c3927813abcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Mar_csaknem_ket_es_felmillio_a_koronavirusesetek_szama_az_USAban","timestamp":"2020. június. 27. 18:35","title":"Már csaknem két és félmillió a koronavírus-esetek száma az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 1,2 milliárd forintos bevétele volt az Erzsébet-programból a Hunguestnek.","shortLead":"Tavaly 1,2 milliárd forintos bevétele volt az Erzsébet-programból a Hunguestnek.","id":"20200627_A_raszorulok_udultetesevel_is_Meszaros_jart_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d895b6-a8bb-43dc-a586-c3318cb00256","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_raszorulok_udultetesevel_is_Meszaros_jart_jol","timestamp":"2020. június. 27. 19:41","title":"A rászorulók üdültetésével is Mészáros járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3882b67f-0763-455a-b179-d79e302b2d5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a virtualizációs alkalmazásairól ismert Parallels együttműködésének köszönhetően szép új világ érkezhet a Chrome OS-t futtató gépekre. Nem biztos azonban, hogy ez jól jön majd a Microsoftnak.","shortLead":"A Google és a virtualizációs alkalmazásairól ismert Parallels együttműködésének köszönhetően szép új világ érkezhet...","id":"20200629_google_parallels_megallapodas_windows_alkalmazasok_chrome_os","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3882b67f-0763-455a-b179-d79e302b2d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42082c42-2f50-448a-bfba-12e89348ff9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_google_parallels_megallapodas_windows_alkalmazasok_chrome_os","timestamp":"2020. június. 29. 14:03","title":"Rossz hír a Microsoftnak: windowsos programok futhatnak majd a Chrome OS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban játékosoknak szán a gyártó.","shortLead":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban...","id":"20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696404cd-9702-44bb-aa66-2b8d90b22256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","timestamp":"2020. június. 28. 15:03","title":"Futurisztikus monitort dob piacra a Samsung Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5836fb82-e36c-40a4-b277-085e6f9191a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","timestamp":"2020. június. 29. 12:24","title":"Már 5 perc alatt nagyon forróvá válhat a levegő egy kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Gappel fog össze.","shortLead":"A rapper a Gappel fog össze.","id":"20200627_Uj_ruhakollekciot_indit_Kanye_West","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63500120-f666-4066-a61e-f082041cb313","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Uj_ruhakollekciot_indit_Kanye_West","timestamp":"2020. június. 27. 18:55","title":"Új ruhakollekciót indít Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]