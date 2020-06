Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni, hogy sokkolják vele a célpontot. A kérdés jelenleg az, mennyire (élet)veszélyes.","shortLead":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni...","id":"20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1cc3b-3f0f-414f-af1c-5b61848b5220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","timestamp":"2020. június. 29. 20:03","title":"30 méterről bárkit ártalmatlanít az új amerikai fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","id":"20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780345b5-3ece-4e7f-979d-f9df3d21ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","timestamp":"2020. június. 29. 08:47","title":"Az államkincstár nyereményjátéka miatt megugrott a babakötvények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miskolci rendőrség a saját kizárását kérte a helyi Fidesz plakátnyomtatási ügyéből, ezért a kazincbarcikaiak nyomoznak.","shortLead":"A miskolci rendőrség a saját kizárását kérte a helyi Fidesz plakátnyomtatási ügyéből, ezért a kazincbarcikaiak...","id":"20200628_miskolc_fidesz_nyomozas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c460364-cfc5-4c02-ba77-36c507658add","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_miskolc_fidesz_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 12:32","title":"A rendőrség nyomoz, közpénzből készültek-e a miskolci fideszes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom is torlódik - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom...","id":"20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc81758-ca65-4263-8853-3076a5261399","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","timestamp":"2020. június. 28. 14:58","title":"Komoly torlódás a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Jobbik-elnök szerint érdemi vita helyett inkább egymással vannak elfoglalva az ellenzéki pártok. Közölte: 2022-ben sem tér vissza.","shortLead":"A volt Jobbik-elnök szerint érdemi vita helyett inkább egymással vannak elfoglalva az ellenzéki pártok. Közölte...","id":"20200629_vona_gabor_interju_jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820ef7c-9f86-469b-b4f6-96782bb447a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_vona_gabor_interju_jobbik","timestamp":"2020. június. 29. 10:34","title":"Vona: Reménykedtünk, hogy Simicska atombombája előkerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","shortLead":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","id":"20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb62e3e-acbc-4a49-9235-7af4abc8c19d","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","timestamp":"2020. június. 29. 11:08","title":"7,8 milliárd forint megy el az új Közlekedési Múzeum terveire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6ea5ff-ef45-4684-ac14-8990684644cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rockstar című slágeréhez forgatott a Black Lives Matter üzenetét közvetítő videót DaBaby.\r

","shortLead":"Rockstar című slágeréhez forgatott a Black Lives Matter üzenetét közvetítő videót DaBaby.\r

","id":"20200629_george_floyd_dababy_bet_awards","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6ea5ff-ef45-4684-ac14-8990684644cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95d228a-940d-4104-9d01-29d730431e1a","keywords":null,"link":"/elet/20200629_george_floyd_dababy_bet_awards","timestamp":"2020. június. 29. 18:26","title":"George Floyd halálát megidéző videót készített egy amerikai rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan vizsgálják azokat az orosz katonákat, akik már kaptak az ország első koronavírus elleni vakcinájából. Egyelőre minden rendben.","shortLead":"Folyamatosan vizsgálják azokat az orosz katonákat, akik már kaptak az ország első koronavírus elleni vakcinájából...","id":"20200629_oroszorszag_katonak_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9497480-8f4a-4b71-87b5-a30a5a35dc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_oroszorszag_katonak_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. június. 29. 13:33","title":"Eddig nincs baja a katonáknak, akiknek beadták az első orosz koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]